Теплоход Ракета: советское чудо на подводных крыльях

В 60-е и 70-е годы, когда в моде были космос, герои и инженерная дерзость, по рекам СССР стремительно скользили белоснежные "Ракеты".
Эти теплоходы на подводных крыльях стали символом советской научной мечты и практического удобства. Люди с чемоданами спешили к пристани — не на поезд, не на автобус, а на "Ракету", которая неслась по реке со скоростью до 60 км/ч.
Что это за машина?
Почему она была чудом?
Подводные крылья поднимали корпус над водой — это снижало сопротивление и обеспечивало плавность хода. Футуристический дизайн — она выглядела как космический аппарат на реке.
Время в пути сокращалось в 2-3 раза по сравнению с обычными речными судами. Запах бензина, вибрация и ветер из форточек — атмосфера, которую помнят до сих пор.
Где их можно было увидеть?
Некоторые "Ракеты" и сейчас можно встретить — они доживают свой век на туристических маршрутах или в качестве кафе-музеев.
"Ракета" — это не просто транспорт. Это образ времени, когда технологии шли рука об руку с мечтой. Люди в костюмах и с чемоданами садились в белый корабль, летящий над водой, и на мгновение чувствовали себя в будущем. Сегодня "Ракета" — это символ ушедшей эпохи, но память о ней — живая, как волны за кормой.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!