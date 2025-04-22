Теплоход Ракета: советское чудо на подводных крыльях

В 60-е и 70-е годы, когда в моде были космос, герои и инженерная дерзость, по рекам СССР стремительно скользили белоснежные "Ракеты".

Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ракета

Эти теплоходы на подводных крыльях стали символом советской научной мечты и практического удобства. Люди с чемоданами спешили к пристани — не на поезд, не на автобус, а на "Ракету", которая неслась по реке со скоростью до 60 км/ч.

Что это за машина?

Разработчик: Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева.

Первый рейс: 1957 год.

Материал корпуса: алюминиевый сплав — как у самолётов.

Скорость: 60-65 км/ч (на воде!).

Двигатель: авиационный бензиновый мотор, в ряде моделей — дизель.

Пассажировместимость: до 64 человек.

Почему она была чудом?

Подводные крылья поднимали корпус над водой — это снижало сопротивление и обеспечивало плавность хода. Футуристический дизайн — она выглядела как космический аппарат на реке.

Время в пути сокращалось в 2-3 раза по сравнению с обычными речными судами. Запах бензина, вибрация и ветер из форточек — атмосфера, которую помнят до сих пор.

Где их можно было увидеть?

Волга, Ока, Нева, Днепр, Енисей.

Курсировали от крупных городов до пригородов — часто как альтернатива электричкам (например, Волгоград — Светлый Яр).

Некоторые "Ракеты" и сейчас можно встретить — они доживают свой век на туристических маршрутах или в качестве кафе-музеев.

"Ракета" — это не просто транспорт. Это образ времени, когда технологии шли рука об руку с мечтой. Люди в костюмах и с чемоданами садились в белый корабль, летящий над водой, и на мгновение чувствовали себя в будущем. Сегодня "Ракета" — это символ ушедшей эпохи, но память о ней — живая, как волны за кормой.