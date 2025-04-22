Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто

На просторах Советского Союза поезда ходили в любую погоду — через тайгу, тундру и горы. Но за успех перевозок стояли две машины с характером: тепловоз и электровоз.
Одни были как вездеходы — не требовали контактной сети, другие — как сдержанные гиганты, сильные и молчаливые. Разберём, кто из них за что отвечал и в чём был сильнее.
Тепловоз: дизельная мощь на любой дороге
Что это: локомотив с дизельным двигателем, работающим через генератор (в основном дизель-электрический).
Плюсы:
Известные модели:
Минусы:
Электровоз: сила токов и контактной сети
Что это: локомотив, получающий питание от контактной линии или третьего рельса.
Плюсы:
Известные модели:
Минусы:
Кто победил?
В СССР не было победителя — тепловозы и электровозы делили страну.
Они не конкуренты, а напарники: один работал там, где нет проводов, другой — где нужна мощность и скорость. Вместе они тащили страну от Бреста до Владивостока — в любую погоду и время года.
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