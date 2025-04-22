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Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто

2:24
Авто

На просторах Советского Союза поезда ходили в любую погоду — через тайгу, тундру и горы. Но за успех перевозок стояли две машины с характером: тепловоз и электровоз.

Тепловоз ТЭ3-6938
Фото: commons.wikimedia.org by Emoskvin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тепловоз ТЭ3-6938

Одни были как вездеходы — не требовали контактной сети, другие — как сдержанные гиганты, сильные и молчаливые. Разберём, кто из них за что отвечал и в чём был сильнее.

Тепловоз: дизельная мощь на любой дороге

Что это: локомотив с дизельным двигателем, работающим через генератор (в основном дизель-электрический).

Плюсы:

  • Не требует электрификации путей — идёт везде, даже по глухим направлениям.
  • Работает автономно — идеален для отдалённых регионов, карьеров, лесов.
  • Мощный и выносливый — любимец северных и восточных магистралей.

Известные модели:

  • ТЭ3 — классика, работал десятилетиями.
  • ТЭ10 — настоящая "лошадка" для тяжёлых составов.
  • М62 (в народе — "Машка") — грозный универсал.

Минусы:

  • Шумный и "дымный" — пахнет настоящим дизелем.
  • Меньшая энергоэффективность.
  • Требует топлива и обслуживания чаще, чем электровоз.

Электровоз: сила токов и контактной сети

Что это: локомотив, получающий питание от контактной линии или третьего рельса.

Плюсы:

  • Тише и экологичнее — ни дыма, ни копоти.
  • Мощнее на подъёмах — лучше тянет тяжёлые составы.
  • Дешевле в эксплуатации — если есть инфраструктура.

Известные модели:

  • ВЛ10, ВЛ80 — тяжеловозы на магистралях.
  • ЧС2 и ЧС4 — пассажирские электровозы на главных направлениях.
  • ЭР2, ЭР9 — электрички пригородного значения.

Минусы:

  • Привязан к линии электропередачи — ограничен по маршрутам.
  • Сложнее в ремонте и обслуживании.

Кто победил?

В СССР не было победителя — тепловозы и электровозы делили страну.

  • Центр и европейская часть СССР — электрические маршруты.
  • Сибирь, север, восток — вотчина тепловозов.

Они не конкуренты, а напарники: один работал там, где нет проводов, другой — где нужна мощность и скорость. Вместе они тащили страну от Бреста до Владивостока — в любую погоду и время года.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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