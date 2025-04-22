Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

На просторах Советского Союза поезда ходили в любую погоду — через тайгу, тундру и горы. Но за успех перевозок стояли две машины с характером: тепловоз и электровоз.

Фото: commons.wikimedia.org by Emoskvin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тепловоз ТЭ3-6938

Одни были как вездеходы — не требовали контактной сети, другие — как сдержанные гиганты, сильные и молчаливые. Разберём, кто из них за что отвечал и в чём был сильнее.

Тепловоз: дизельная мощь на любой дороге

Что это: локомотив с дизельным двигателем, работающим через генератор (в основном дизель-электрический).

Плюсы:

Не требует электрификации путей — идёт везде, даже по глухим направлениям.

Работает автономно — идеален для отдалённых регионов, карьеров, лесов.

Мощный и выносливый — любимец северных и восточных магистралей.

Известные модели:

ТЭ3 — классика, работал десятилетиями.

ТЭ10 — настоящая "лошадка" для тяжёлых составов.

М62 (в народе — "Машка") — грозный универсал.

Минусы:

Шумный и "дымный" — пахнет настоящим дизелем.

Меньшая энергоэффективность.

Требует топлива и обслуживания чаще, чем электровоз.

Электровоз: сила токов и контактной сети

Что это: локомотив, получающий питание от контактной линии или третьего рельса.

Плюсы:

Тише и экологичнее — ни дыма, ни копоти.

Мощнее на подъёмах — лучше тянет тяжёлые составы.

Дешевле в эксплуатации — если есть инфраструктура.

Известные модели:

ВЛ10, ВЛ80 — тяжеловозы на магистралях.

ЧС2 и ЧС4 — пассажирские электровозы на главных направлениях.

ЭР2, ЭР9 — электрички пригородного значения.

Минусы:

Привязан к линии электропередачи — ограничен по маршрутам.

Сложнее в ремонте и обслуживании.

Кто победил?

В СССР не было победителя — тепловозы и электровозы делили страну.

Центр и европейская часть СССР — электрические маршруты.

Сибирь, север, восток — вотчина тепловозов.

Они не конкуренты, а напарники: один работал там, где нет проводов, другой — где нужна мощность и скорость. Вместе они тащили страну от Бреста до Владивостока — в любую погоду и время года.