2000 км без дозаправки: безумная разработка китайской BYD

2:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильный рынок вновь потрясён — на этот раз заслуга принадлежит китайскому производителю BYD. Компания представила новый подключаемый гибридный седан BYD Seal 05 DM-i, который предлагает невероятное сочетание автономности, эффективности и доступной цены. Машина обещает не просто экономичную езду, а почти революционный уровень автономности — до 2000 километров хода без дозаправки, при стоимости менее 11 500 евро.

Фото: Wikimedia Commons by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BYD Qin Plus EV

Гибрид нового поколения

Seal 05 DM-i построен на платформе пятого поколения гибридных технологий BYD. В основе силовой установки — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 99 л. с., который работает в тандеме с электромотором на 160 л. с. Всё это поддерживается аккумуляторами ёмкостью 12 или 18,3 кВт⋅ч — в зависимости от выбранной версии.

На чисто электрической тяге автомобиль способен проехать от 75 до 115 км по китайскому циклу CLTC. А в смешанном режиме — с подзарядкой от двигателя и торможения — запас хода достигает 1400-2000 км, что значительно превосходит даже топовые гибриды и электромобили западного рынка.

Расход топлива ниже 5 литров

С точки зрения экономичности новинка также впечатляет: BYD Seal 05 DM-i потребляет всего 4,85-4,9 литра топлива на 100 км по международному стандарту WLTC. Для городского седана с подобными характеристиками это практически рекорд.

Модель ориентирована на широкий рынок: это не дорогой электромобиль премиум-класса, а массовый гибрид для ежедневного использования. Он идеально подойдёт тем, кто много ездит, но пока не готов полностью перейти на электромобиль — будь то из-за инфраструктуры, цены или привычек.

Почему это важно

Появление таких моделей, как BYD Seal 05 DM-i, говорит о глубокой трансформации авторынка. Китайские производители не просто догоняют конкурентов — они идут с опережением, предлагая мощные, дальнобойные и недорогие решения, которые ломают стереотипы.

Этот седан станет серьёзным вызовом для европейских и японских брендов. Ведь при стоимости менее 11 500 евро он предлагает то, что конкуренты предоставляют за куда более высокую цену — и не всегда с такими характеристиками.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.