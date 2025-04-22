Два колеса на водороде: экологический прорыв от Kawasaki

На 48-х 24-часовых мотогонках в Ле-Мане, прошедших 19 апреля 2025 года, Kawasaki представила свою первую водородную мотоцикл — прототип Ninja H2 HySE. Демонстрационный заезд состоялся на трассе Бугатти за несколько минут до старта основной гонки, став историческим событием для мира мотоспорта.
Ninja H2 HySE оснащён модифицированным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 998 см³, адаптированным для сжигания водорода. Топливо хранится в специальных лёгких и прочных баллонах, обеспечивающих безопасность и поддерживающих высокое давление. Главное преимущество — при сгорании водорода выделяется только вода, что делает мотоцикл экологически чистым.
Этот проект является частью инициативы HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), в которую входят Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki и Toyota. Цель — разработка водородных двигателей и инфраструктуры для малогабаритного транспорта.
Пилот Маттиас Хёппнер провёл демонстрационный круг на Ninja H2 HySE под моросящим дождём, подчеркнув готовность мотоцикла к различным погодным условиям. Этот заезд стал первым в истории, когда водородный мотоцикл проехал по трассе Бугатти, символизируя начало новой эры в мотоспорте.
Автомобильный клуб Запада (ACO), организатор 24-часовых гонок в Ле-Мане, активно продвигает использование водорода в соревнованиях. С 2018 года в рамках программы MissionH24 проводятся демонстрации водородных автомобилей, а теперь и мотоциклов. Планируется, что к 2028 году в гонках появится отдельная категория для водородных прототипов.
Kawasaki Heavy Industries Ltd. (яп. 川崎重工業株式会社 кавасаки дзю:го:гё: кабусики-гайся) — японская корпорация со штаб-квартирами в городах Кобе и Токио (Минато), созданная Кавасаки Сёдзо в 1896 году; один из крупнейших в мире промышленных концернов.
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