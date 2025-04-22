Два колеса на водороде: экологический прорыв от Kawasaki

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На 48-х 24-часовых мотогонках в Ле-Мане, прошедших 19 апреля 2025 года, Kawasaki представила свою первую водородную мотоцикл — прототип Ninja H2 HySE. Демонстрационный заезд состоялся на трассе Бугатти за несколько минут до старта основной гонки, став историческим событием для мира мотоспорта.​

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Bratland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kawasaki Ninja H2

Водородный мотоцикл: шаг в будущее

Ninja H2 HySE оснащён модифицированным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 998 см³, адаптированным для сжигания водорода. Топливо хранится в специальных лёгких и прочных баллонах, обеспечивающих безопасность и поддерживающих высокое давление. Главное преимущество — при сгорании водорода выделяется только вода, что делает мотоцикл экологически чистым.​

Этот проект является частью инициативы HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), в которую входят Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki и Toyota. Цель — разработка водородных двигателей и инфраструктуры для малогабаритного транспорта.​

Демонстрация на трассе Бугатти

Пилот Маттиас Хёппнер провёл демонстрационный круг на Ninja H2 HySE под моросящим дождём, подчеркнув готовность мотоцикла к различным погодным условиям. Этот заезд стал первым в истории, когда водородный мотоцикл проехал по трассе Бугатти, символизируя начало новой эры в мотоспорте.​

Поддержка экологических инициатив

Автомобильный клуб Запада (ACO), организатор 24-часовых гонок в Ле-Мане, активно продвигает использование водорода в соревнованиях. С 2018 года в рамках программы MissionH24 проводятся демонстрации водородных автомобилей, а теперь и мотоциклов. Планируется, что к 2028 году в гонках появится отдельная категория для водородных прототипов.​

Уточнения

Kawasaki Heavy Industries Ltd. (яп. 川崎重工業株式会社 кавасаки дзю:го:гё: кабусики-гайся) — японская корпорация со штаб-квартирами в городах Кобе и Токио (Минато), созданная Кавасаки Сёдзо в 1896 году; один из крупнейших в мире промышленных концернов.

