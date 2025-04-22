Новый семейный внедорожник из Испании: мощность, комфорт и доступная цена

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

В мире семейных автомобилей появился новый игрок, способный бросить вызов признанным лидерам сегмента. Этот семиместный SUV, собранный в Испании, предлагает мощность в 347 лошадиных сил и обещает сэкономить до 15 000 евро по сравнению с аналогичными моделями Volkswagen.​

Фото: commons.wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Teramont X

Простор и мощность без компромиссов

Автомобиль сочетает в себе вместительность и высокую производительность, что делает его идеальным выбором для больших семей, не желающих отказываться от динамики на дороге. Семь полноценных мест обеспечивают комфортное размещение всех пассажиров, а мощный двигатель гарантирует уверенное поведение на трассе.​

Современные технологии и комфорт

Внутри автомобиля установлен новейший информационно-развлекательный комплекс с большим изогнутым сенсорным экраном, обеспечивающий интуитивно понятное управление и доступ к различным функциям. Система безопасности включает в себя передовые ассистенты водителя, повышающие уровень защиты всех участников движения.​

Экономия без потери качества

Собранный в Испании, этот SUV предлагает европейское качество сборки и отделки. При этом его стоимость на 15 000 евро ниже, чем у сопоставимых моделей Volkswagen, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

