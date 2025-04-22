Новый семейный внедорожник из Испании: мощность, комфорт и доступная цена

В мире семейных автомобилей появился новый игрок, способный бросить вызов признанным лидерам сегмента. Этот семиместный SUV, собранный в Испании, предлагает мощность в 347 лошадиных сил и обещает сэкономить до 15 000 евро по сравнению с аналогичными моделями Volkswagen.
Автомобиль сочетает в себе вместительность и высокую производительность, что делает его идеальным выбором для больших семей, не желающих отказываться от динамики на дороге. Семь полноценных мест обеспечивают комфортное размещение всех пассажиров, а мощный двигатель гарантирует уверенное поведение на трассе.
Внутри автомобиля установлен новейший информационно-развлекательный комплекс с большим изогнутым сенсорным экраном, обеспечивающий интуитивно понятное управление и доступ к различным функциям. Система безопасности включает в себя передовые ассистенты водителя, повышающие уровень защиты всех участников движения.
Собранный в Испании, этот SUV предлагает европейское качество сборки и отделки. При этом его стоимость на 15 000 евро ниже, чем у сопоставимых моделей Volkswagen, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
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