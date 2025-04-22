Маршрутка в небе: короткие рейсы Аэрофлота между райцентрами

В советские времена самолёт был не роскошью, а вполне будничным транспортом — особенно в отдалённых регионах.
Аэрофлот связывал не только столицы союзных республик, но и малые города, райцентры и даже деревни. Такие полёты называли "маршрутками в небе" — короткие, дешёвые, шумные, но абсолютно незаменимые.
География малой авиации
СССР был огромен, и там, где не было железной дороги или автобусов, на помощь приходили самолёты малой авиации. На небольших Ан-2, Як-12, Л-410 и других машинах выполнялись рейсы между райцентрами, деревнями, геологоразведками, стройками, леспромхозами.
Примеры направлений:
Как это выглядело
Цены и доступность
Средняя цена билета на короткий рейс — 2-5 рублей, а то и меньше. В 60-70-х годах действовал тариф 15 копеек за километр, а позже — 2-3 копейки.
Пример:
Рейс на 150 км — около 3 рублей. Зарплата — 100-150 рублей. Для многих это было дешевле, чем добираться на попутке по разбитой дороге.
Кого возили
Легендарный случай: в некоторых сёлах даже "голосовали" на посадке, как на трассе — если были свободные места, пилот мог взять пассажира без билета и записать "по дороге".
С развалом СССР финансирование малой авиации прекратилось. Аэродромы закрывались, техника устаревала, билеты стали дорогими. В итоге маршруты свернули, а деревни оказались отрезаны от центра.
Маршрутки в небе были настоящим явлением советской жизни. Они не гнались за комфортом, но выполняли свою задачу: соединяли страну. Для многих первый полёт был не в Тбилиси или Сочи, а в соседний район за 40 минут — в дребезжащем АН-2, с рюкзаком за спиной и радостью в глазах.
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