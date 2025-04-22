Маршрутка в небе: короткие рейсы Аэрофлота между райцентрами

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В советские времена самолёт был не роскошью, а вполне будничным транспортом — особенно в отдалённых регионах.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriishin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ АН-2 на аэродроме Волосово 03

Аэрофлот связывал не только столицы союзных республик, но и малые города, райцентры и даже деревни. Такие полёты называли "маршрутками в небе" — короткие, дешёвые, шумные, но абсолютно незаменимые.

География малой авиации

СССР был огромен, и там, где не было железной дороги или автобусов, на помощь приходили самолёты малой авиации. На небольших Ан-2, Як-12, Л-410 и других машинах выполнялись рейсы между райцентрами, деревнями, геологоразведками, стройками, леспромхозами.

Примеры направлений:

Сыктывкар — Ухта

Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк

Красноярск — Енисейск

Иркутск — Бодайбо

Махачкала — Тляратинский район.

Как это выглядело

Посадочная полоса: иногда — поле или утрамбованная гравийка

Билеты: продавались в кассах или бронировались по телефону

Время в пути: 30-60 минут, иногда меньше

Салон: 10-15 мест, сиденья без ремней, шумно, тепло, а летом — душно

Багаж: чемодан, мешок с картошкой, курица в коробке — всё пускали.

Цены и доступность

Средняя цена билета на короткий рейс — 2-5 рублей, а то и меньше. В 60-70-х годах действовал тариф 15 копеек за километр, а позже — 2-3 копейки.

Пример:

Рейс на 150 км — около 3 рублей. Зарплата — 100-150 рублей. Для многих это было дешевле, чем добираться на попутке по разбитой дороге.

Кого возили

Учителей в село

Геологов на базу

Врачей на вызовы

Людей на рынок или в райцентр

Родственников на похороны или свадьбу.

Легендарный случай: в некоторых сёлах даже "голосовали" на посадке, как на трассе — если были свободные места, пилот мог взять пассажира без билета и записать "по дороге".

С развалом СССР финансирование малой авиации прекратилось. Аэродромы закрывались, техника устаревала, билеты стали дорогими. В итоге маршруты свернули, а деревни оказались отрезаны от центра.

Маршрутки в небе были настоящим явлением советской жизни. Они не гнались за комфортом, но выполняли свою задачу: соединяли страну. Для многих первый полёт был не в Тбилиси или Сочи, а в соседний район за 40 минут — в дребезжащем АН-2, с рюкзаком за спиной и радостью в глазах.