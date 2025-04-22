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Инженерные чудеса СССР: моторы, пережившие эпохи

2:21
Авто

Если советские машины иногда упрекали в простоте или аскетичности, то вот моторы — это совсем другое дело.
Мощные, надёжные, "неубиваемые" и поддающиеся ремонту молотком, они стали символом советской инженерной мысли.

ЗМЗ-405
Фото: commons.wikimedia.org by LEhAN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗМЗ-405

Некоторые из них работают до сих пор — спустя 30, 40, а то и 60 лет. Вот несколько из них.

1. Двигатель УМЗ-451 — сердце "буханки" и не только

Простая конструкция, ремонт в поле возможен без СТО. Стоял на УАЗах, "буханках", иногда — даже на самодельной технике.

Надёжность настолько легендарная, что армия использует его до сих пор.

2. ЗМЗ-402 — народный мотор "Волги"

Объём — 2,45 литра, мощность — около 100 л. с. Прост в обслуживании и работал на любом топливе.

До сих пор встречается в "Газелях", самоделках и деревенских Волгах.

3. ВАЗ-2101 — "копеечный" мотор, ставший культовым

Лицензионная переработка итальянского Fiat-124. Заводился зимой с "полоборота" при должном уходе.

Его на базе ставили даже в карты, багги и самодельные трактора.

4. Двигатель от трактора Т-40 — "вечный солдат" села

Дизельный мотор Д-144 — кряхтел, дымил, но тянул, как танк. Часто перекочёвывал на самодельные пилорамы, вездеходы и даже лодки.

Работает десятилетиями — главное, масло меняй.

5. АИ-14Р — авиационный мотор, что пошёл везде

9-цилиндровый радиальный двигатель от самолётов. Позже ставили на самодельные болотоходы, мотодельтапланы и даже снегоходы.

Компактный, мощный, издаёт фирменный "тракторный" рёв — звук, который не спутать.

Советские моторы — это не просто техника, а дух времени. Они создавались с расчётом на века, без глянца, но с инженерной логикой и надёжностью. Многие из них живут до сих пор — в гаражах, в деревнях, в мастерских энтузиастов. Пока звучит их рык — наследие советского моторастроения не забыто.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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