Щелчки вместо запуска: что делать, когда авто молчит

1:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Крутите ключ — а в ответ только тишина? Это может напугать, особенно если вы опаздываете. Но не всегда дело в серьёзной поломке. В большинстве случаев причину можно устранить прямо на месте, без эвакуатора и сервиса. Рассказываем, где искать проблему — от банального до критического.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

1. Севший аккумулятор

Это — причина номер один. Частые щелчки, мигающие лампочки, вялый стартер — всё указывает на батарею. Если она разряжена, поможет «прикуривание» от другого авто или зарядка.

2. Пустой бак

Да, бывает и такое. Особенно если машина стояла на уклоне или индикатор показывает неверно. Убедитесь, что в баке действительно есть топливо — иначе вы можете зря перебирать всю электрику.

3. Система зажигания

Если с топливом и батареей всё в порядке — проверьте свечи. На них может быть нагар, или они просто вышли из строя. Также проверьте катушки зажигания и провода. Без искры двигатель не запустится.

4. Проблемы с подачей топлива

Топливный насос и фильтр могут засориться или сломаться. В результате топливо просто не поступает в двигатель. Нужна проверка давления в системе — иначе мотор останется без питания.

5. Датчик коленвала

Самая неприятная причина. Если он выходит из строя, мозг машины блокирует запуск. И тут без диагностики не обойтись. Но хорошая новость — это случается редко.

80% таких поломок решаются на месте. Главное — знать, что проверять, и не паниковать. Если щелчки есть, а звука мотора нет — ищите по списку. Возможно, ваш авто просто хочет немного внимания.