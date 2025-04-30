Не всё, что блестит — смазывает: тонкости моторной кухни

Одного названия на канистре недостаточно. Даже если у моторного масла "правильная" формула, это ещё не гарантия его качества. Откуда тогда берётся настоящее масло, которое защищает двигатель, а не просто течёт внутри?
Ответ на этот вопрос даёт руководитель отдела исследований и разработок ROLF Lubricants Vostok Артём Чальцев. И, как оказалось, всё не так просто.
Многие уверены: раз есть хорошая база и присадки — значит, масло отличное. Но, по словам Чальцева, решающую роль играет технология блендинга — то есть, процесс смешивания компонентов. Это как с коктейлем: важен не только состав, но и то, как, в каком порядке и при какой температуре всё было смешано.
Именно блендинг определяет стабильность масла, его устойчивость к нагрузкам, температурам и долговечность. Малейшее отклонение в температуре или фильтрации — и конечный продукт теряет нужные свойства.
На примере масел Rolf становится понятно, как это работает в идеале.
Производство проходит через 4 этапа контроля качества:
Проверка сырья ещё на входе.
Повторная проверка после хранения.
Контроль промежуточных составов в процессе блендинга.
И, наконец, три независимых проверки готового продукта на стадии розлива: в начале, середине и конце фасовки.
Каждый этап — это не просто формальность. Показатели сравниваются с эталоном, и даже минимальные отклонения отслеживаются.
В итоге получаем масло, которое не просто работает — оно защищает.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.