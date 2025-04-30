Не всё, что блестит — смазывает: тонкости моторной кухни

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Одного названия на канистре недостаточно. Даже если у моторного масла "правильная" формула, это ещё не гарантия его качества. Откуда тогда берётся настоящее масло, которое защищает двигатель, а не просто течёт внутри?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

Ответ на этот вопрос даёт руководитель отдела исследований и разработок ROLF Lubricants Vostok Артём Чальцев. И, как оказалось, всё не так просто.

Химия — не главное. Главное — как мешают

Многие уверены: раз есть хорошая база и присадки — значит, масло отличное. Но, по словам Чальцева, решающую роль играет технология блендинга — то есть, процесс смешивания компонентов. Это как с коктейлем: важен не только состав, но и то, как, в каком порядке и при какой температуре всё было смешано.

Именно блендинг определяет стабильность масла, его устойчивость к нагрузкам, температурам и долговечность. Малейшее отклонение в температуре или фильтрации — и конечный продукт теряет нужные свойства.

Основные ступени контроля: как делают "правильное" масло

На примере масел Rolf становится понятно, как это работает в идеале.

Производство проходит через 4 этапа контроля качества:

Проверка сырья ещё на входе. Повторная проверка после хранения. Контроль промежуточных составов в процессе блендинга. И, наконец, три независимых проверки готового продукта на стадии розлива: в начале, середине и конце фасовки.

Каждый этап — это не просто формальность. Показатели сравниваются с эталоном, и даже минимальные отклонения отслеживаются.

В итоге получаем масло, которое не просто работает — оно защищает.