2,5 км в секунду — и это не поезд, а новые батареи электромобилей

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Бензиновая заправка больше не быстрее. Китайская CATL заявила об инновациях, которые могут перевернуть весь рынок электромобилей. Три новые технологии — как три удара по старым ограничениям: теперь зарядка — почти мгновенная, пробег — как у дизеля, а мороз — не враг, а просто погода.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Шок от скорости: Shenxing второго поколения

Зарядка, которая успевает быстрее, чем вы допьёте кофе. Новая батарея Shenxing добавляет 520 км пробега всего за 5 минут. Это 2,5 километра в секунду — скорость, сравнимая с традиционной заправкой.

Если первое поколение в 2023 году предлагало 400 км за 10 минут, то теперь — скачок до 800 км полного запаса и зарядка от 5 до 80% за 15 минут. Работает даже при -10°C. Пока другие лишь обещают, CATL уже делает.

До 1500 км на одном заряде: батарея Freevoy Dual Power

Второй прорыв — двухконтурная система Freevoy. Вдохновлённая авиацией, она объединяет два аккумулятора с разными составами: основной — мощный и стабильный, вспомогательный — дешёвый и компактный. Он включается только тогда, когда первый разрядился.

Результат — до 1500 км хода без подзарядки. Это больше, чем у многих дизельных авто. На дорогах такие батареи появятся уже через 2-3 года, и первый партнёр CATL уже есть — но его имя держат в секрете.

Электромобили не боятся мороза: натрий вместо лития

Третья новинка — натрий-ионные аккумуляторы. Они дешевле и безопаснее литиевых, и их не пугает даже мороз в -40°C. При -30°C они заряжаются с 30 до 80% за полчаса, не вспыхивают при проколах и выдерживают до 10 000 циклов.

Уже в декабре начнётся серийное производство. Эти батареи заменят свинцово-кислотные в гибридах и даже в обычных ДВС-автомобилях. А в электрокарах смогут дать до 200 км хода.

CATL снова на шаг впереди. В 2025 году на рынок выйдут 67 новых моделей электромобилей — и, судя по всему, каждая из них будет сравниваться именно с технологиями CATL. Потому что это уже не будущее — это настоящее, которое догнало мечты.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии. Электромобили относятся к заряжаемым автомобилям и являются одним из видов электротранспорта.

