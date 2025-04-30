Он странный, но вы влюбитесь: машина, которую недооценили

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Каждый год одни машины становятся звёздами продаж, другие — тихо исчезают с радаров. Но среди «невидимок» нередко прячутся настоящие бриллианты. Мы собрали 4 автомобиля, которые не кричат о себе, но точно заслуживают вашего внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Roomster in Celle

Mitsubishi Lancer IX: нестареющая классика

Для кого-то — это автомобиль юности, для других — верный спутник на долгие годы. Lancer IX с 1,6-литровым мотором на 98 л.с. не требует премиального топлива, легко переваливает за 300 тысяч пробега и при этом остаётся живым и отзывчивым. Его руль точен, подвеска сбалансирована, кузов — устойчив. Главное — беречь от ржавчины. Всё остальное в нём уже работает на совесть.

Skoda Roomster: странный, но очень удобный

Roomster — как та странная рубашка, которую не все поймут, но тот, кто примерит, уже не снимет. Высокая посадка, огромный салон, легко трансформируемые сиденья и отличная обзорность — идеальный вариант для семьи или доставки. Надёжный 1,6-литровый мотор неприхотлив, турбоверсии бодрее, но требуют больше ухода. Его главный минус — нетипичный внешний вид. Но стоит сесть за руль, и вы понимаете: он идеален.

Suzuki SX4: скромный герой

SX4 не бросается в глаза, но этот кроссовер умеет многое. Клиренс 180 мм, полный привод и надёжный 1,6-литровый «атмосферник» — отличный набор для тех, кто не хочет возиться с дорогим обслуживанием. Есть и версия на 1,4 с турбиной для тех, кто любит поживее. Он не внедорожник, но ямы и просёлки глотает уверенно.

Ford Mondeo IV: седан, который мог бы быть премиумом

Мондео — как костюм от мастера без модного логотипа. Двигатели на 2,0 и 2,3 л — крепкие, надёжные, а 2.0 Ecoboost и вовсе дарит драйв: разгон до 100 км/ч за 7,5 секунды. Да, запчасти дороговаты, но ломается он редко. Просторный, комфортный и тихий, он остаётся отличным выбором для тех, кто ценит качество без пафоса.

Уточнения

Škoda Roomster — автомобиль класса LAV, выпускавшийся чешской компанией Škoda Auto (часть концерна Volkswagen AG) с 2006 по 2015 год. Модель стала относительно успешной в Европе, где было продано более 300 тысяч автомобилей, а вот в России модель пользовалась наименьшим спросом из всего представленного на тот момент модельного ряда. Как результат, было продано только 10 тысяч автомобилей.

