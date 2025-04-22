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Мопед в СССР — когда педали, мотор и мечта соединялись в одно

2:17
Авто

Он не был ни велосипедом, ни полноценным мотоциклом — но вызывал зависть у всего двора.

Рига-1
Фото: commons.wikimedia.org by Артур Шорников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рига-1

Советский мопед — это свобода, скрип педалей, двухтактный дым и ветер в лицо. Для многих это был первый транспорт, первая самостоятельность и первая мечта, ставшая реальностью.

Скромный, шумный, иногда капризный, но любимый — мопед был символом юности и дорог без пробок.

Как это было: педали, мотор, характер

  • Старт — с педалей, как у велосипеда. Мотор подхватывал не сразу
  • Скорость — 40-50 км/ч, но казалось, что летишь
  • Заправка — смесь бензина с маслом
  • Возили друзей, картошку, банки, иногда даже "рыбалку" всей деревней
  • Починка — на коленке: проволока, изолента и напильник.

Легенды мопедного СССР

"Верховина". Выпускалась во Львове.

Разные модели: от "Верховина-3" до более поздних "Верховина-6". Простая, лёгкая, особенно любима школьниками и студентами. Дизайн — почти велосипедный, но с моторчиком.

"Карпаты". Тоже Львовский мотовелозавод.

Более мощный и стильный, чем "Верховина". Часто тюнинговали: меняли выхлоп, сиденье, ставили фары от мотоцикла. Был почти "переходной" к мотоциклу.

"Рига". Производство — Латвия.

Модели: "Рига-11", "Рига-13", "Рига-22" и другие. Считались надёжными и современными. Многие мопеды "Рига" внешне напоминали лёгкие мотоциклы.

"Дельта" и "Мини". Поздние модели с более компактным корпусом. Популярны в 80-х. Просты, неприхотливы, с характерным металлическим звоном при езде.

Советский мопед — это больше чем техника. Это звук двигателя по утрам, запах двухтактного дыма, жизнь без пробок и тоски.

Сегодня они стали редкостью, но кто-то до сих пор хранит "Карпаты" в сарае, а кто-то — восстанавливает "Ригу" с душой. Потому что мопед — это не просто транспорт, а состояние души, в котором педали, мотор и мечта действительно сливались в одно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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