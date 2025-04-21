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Поющие роботы трудятся на АвтоВАЗе: вот кто такие Антонины

0:36
Авто

На АвтоВАЗе в Тольятти используют поющих роботов "Антонина". Помощь роботов на заводах всегда к месту.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

Поющие тележки перевозят детали и инструменты. А поют они, чтобы работалось веселее. На заводе отметили, что нестандартная идея повысила эмоциональный фон работников и туристам роботы нравятся.

Назвали тележки таким именем, потому что это автоматический напольный транспорт (АНТ). От этой аббревиатуры и отталкивались. "Антонины" поют песни и работают без остановки, сообщает KP. RU.

Уточнения

Толья́тти — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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