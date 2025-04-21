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Возврат льготного автокредитования: вот кто сможет воспользоваться новыми условиями

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В программу льготного автокредитования в России могут вернуть семьи с детьми. Так решили в Минпромторге.

Родители
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Родители

"Программу могут снова открыть в конце апреля", — рассказал глава ведомства Антон Алиханов.

В Минпромторге думают, что расширение программы льготного автокредитования поможет улучшить ситуацию на авторынке.

Сейчас программой могут воспользоваться работники сферы образования, медучреждений, участники СВО и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с ребёнком на Дальнем Востоке, пишет KP. RU.

Льготы распространяются только на новые авто.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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