Возврат льготного автокредитования: вот кто сможет воспользоваться новыми условиями

В программу льготного автокредитования в России могут вернуть семьи с детьми. Так решили в Минпромторге.
"Программу могут снова открыть в конце апреля", — рассказал глава ведомства Антон Алиханов.
В Минпромторге думают, что расширение программы льготного автокредитования поможет улучшить ситуацию на авторынке.
Сейчас программой могут воспользоваться работники сферы образования, медучреждений, участники СВО и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с ребёнком на Дальнем Востоке, пишет KP. RU.
Льготы распространяются только на новые авто.
Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.
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