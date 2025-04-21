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Самые надежные японские автомобили: какие машины признаны лучшими в мире

2:59
Авто

Японские автомобили давно заслужили репутацию эталона надёжности, долговечности и простоты обслуживания. Во многих странах, включая Германию, они остаются бестселлерами на вторичном рынке. Если вы ищете машину, которая прослужит вам долгие годы без серьёзных проблем, обратите внимание на следующие пять моделей — эксперты называют их «вечными».

Тойота Королла
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тойота Королла

1. Toyota Corolla

Почему её выбирают: легендарная надёжность, минимальные расходы на обслуживание и простота конструкции.

Преимущества:

  • Экономичный расход топлива

  • Простой и надёжный двигатель

  • Подвеска, выдерживающая плохие дороги

  • Доступность запчастей

Многие Corolla без капитального ремонта проходят более 300 000 км.

2. Honda CR-V

Почему её выбирают: универсальный кроссовер для города и загорода с отличной динамикой и долговечным двигателем.​

Преимущества:

  • Надёжный полный привод

  • Просторный салон

  • Мощный атмосферный двигатель

  • Долговечная автоматическая коробка передач​

CR-V — кроссовер, который не подведёт даже после многих лет эксплуатации.​

3. Mazda 6 (GH, GJ)

Почему её выбирают: японский седан с европейским характером — стильный, динамичный и надёжный.​

Преимущества:

  • Кузов с хорошей антикоррозийной защитой

  • Надёжные атмосферные двигатели

  • Проверенная автоматическая коробка передач Aisin

  • Хорошее сочетание динамики и экономичности​

Особенно хорошо себя зарекомендовали двигатели 2.0 и 2.5 SkyActiv.​

4. Toyota RAV4 (3-е и 4-е поколения)

Почему её выбирают: компактный SUV, идеально подходящий как для городской езды, так и для бездорожья.​

Преимущества:

  • Надёжные двигатели 2.0 и 2.5

  • Экономичный расход топлива

  • Простота в ремонте

  • Высокая ликвидность на вторичном рынке​

RAV4 — идеальный выбор для семьи, ищущей надёжный и практичный кроссовер.​

5. Suzuki Grand Vitara

Почему её выбирают: настоящий компактный SUV с рамной конструкцией и отличной проходимостью.​

Преимущества:

  • Постоянный полный привод

  • Хорошая управляемость

  • Простой и надёжный двигатель

  • Надёжная коробка передач​

Grand Vitara отлично справляется даже в сложных условиях и при недостаточном обслуживании.​

Японские автомобили — это не просто транспорт. Это уверенность на каждом километре пути, даже если машине уже более 10 лет. Выбирая одну из этих моделей, вы получаете надёжность и минимальные непредвиденные расходы. В данном случае «надёжность» — это не рекламный слоган, а факт, проверенный временем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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