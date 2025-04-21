Yamaha сошла с ума: новый трицикл, который управляется как самолет

Компания Yamaha представила патент на инновационный трицикл с системой автономного наклона, который может изменить представление о вождении трёхколёсных транспортных средств.
В отличие от предыдущих моделей, таких как Niken GT, новый концепт оснащён двумя независимыми электромоторами на передних колёсах. Эти моторы позволяют регулировать силу тяги на каждом колесе отдельно, обеспечивая точный контроль наклона в зависимости от скорости, угла поворота и дорожных условий.
Система может работать как в автоматическом режиме, анализируя данные с датчиков, так и в ручном, позволяя водителю самому управлять наклоном.
Важной частью технологии является набор сенсоров, включая:
Датчики угла наклона рамы
Сенсоры скорости
Система распознавания объектов на дороге
Эти данные обрабатываются центральным электронным блоком управления, который в реальном времени регулирует поведение транспортного средства, обеспечивая безопасное и стабильное вождение.
Система также включает функции активной безопасности, такие как предупреждение о препятствиях на пути и адаптация к дорожной разметке. Это делает трицикл подходящим как для городских условий, так и для более сложных маршрутов.
Хотя проект находится на стадии патентования, он демонстрирует стремление Yamaha к инновациям в области персонального транспорта. Ожидается, что в ближайшие годы компания представит прототипы или даже серийные модели, основанные на этой технологии.
Трици́кл (от др.-греч. τρι- «трёх-» и ϰύϰλος «круг») — транспортное средство с тремя колёсами.
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