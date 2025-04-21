Ракеты, Метеоры и не только. Каким был водный транспорт в СССР

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Когда говорят о транспорте СССР, чаще вспоминают поезда, самолёты или "Жигули". А ведь был ещё целый мир речного и морского транспорта, которым страна по праву гордилась.

Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ракета

На Волге, Днепре, Лене, Байкале и даже на Балтике ходили теплоходы, катера, паромы и знаменитые "крылатые" суда — скоростные красавцы, опережавшие своё время.

Типы водного транспорта в СССР

"Ракеты" — скорость на воде.

Суда на подводных крыльях, запущенные с конца 1950-х

Скорость до 60 км/ч, при этом — по реке!

Ходили по Волге, Каме, Оке и другим крупным рекам

Вместимость — около 60-70 пассажиров.

Были очень популярны для междугородних маршрутов: быстро, красиво, футуристично

"Метеоры" — младшие братья "Ракеты"

Появились позже, имели более современный дизайн.

Вместительность до 120 человек

Более тихие и экономичные

Могли ходить не только по рекам, но и по озёрам и заливам.

Часто использовались на туристических маршрутах — например, от Ленинграда в Петергоф.

Речные трамвайчики

Самый распространённый городской водный транспорт.

Неспешные, шумные, уютные

Ходили в Москве, Горьком, Киеве, Волгограде

Стоимость проезда — копейки, посадка прямо с причала.

Часто арендовались для прогулок или праздников.

Теплоходы — речные круизы по-советски

Многодневные маршруты по Волге, Оке, Лене.

Теплоходы типа "Родина", "Максим Горький", "Россия"

Двух- и трёхпалубные, с каютами, рестораном, танцами и экскурсиями

Популярны были круизы: Москва — Казань, Ленинград — Кижи, Волгоград — Куйбышев.

Считались элитным, но доступным способом отдыха.

Паромы и переправы

Работали на реках, где не было мостов.

Перевозили людей, машины, сельхозтехнику

Иногда — единственный способ попасть с одного берега на другой

Часто строились прямо на месте, из барж и понтонов.

Водный транспорт СССР — это не просто средство передвижения, а целая эпоха: от шумного речного трамвайчика до стремительной "Ракеты", рассекающей воду, словно космический корабль. Советские инженеры сделали всё, чтобы водные пути стали такими же важными, как железные дороги и авиация.

И сегодня, когда где-то на Волге или Байкале ещё идёт старенький "Метеор", это как живая машина времени — возвращающая нас в ту эпоху, где река была настоящей магистралью.