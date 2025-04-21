Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ самых влиятельных людей мира: вот кто из звёзд попал в список
Хитрый трюк снизит ваш вес и давление: делайте это каждый день в 11 утра
Поющие роботы трудятся на АвтоВАЗе: вот кто такие Антонины
Балетный розовый маникюр: секреты создания весеннего шедевра на ногтях
ИИ начнёт создавать законы: ОАЭ открывает новую эпоху правового регулирования
Совместные посадки: что посеять рядом с картофелем для борьбы с колорадским жуком
Напиток для "пасхального спасения": секрет лёгкости после переедания
Когда ждать снижения ставки? Эксперт назвал вероятные сроки и сценарии
Дуров рассказал, сколько приватных переписок в Telegram было раскрыто

Ракеты, Метеоры и не только. Каким был водный транспорт в СССР

2:47
Авто

Когда говорят о транспорте СССР, чаще вспоминают поезда, самолёты или "Жигули". А ведь был ещё целый мир речного и морского транспорта, которым страна по праву гордилась.

Ракета
Фото: commons.wikimedia.org by Главархив Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ракета

На Волге, Днепре, Лене, Байкале и даже на Балтике ходили теплоходы, катера, паромы и знаменитые "крылатые" суда — скоростные красавцы, опережавшие своё время.

Типы водного транспорта в СССР

"Ракеты" — скорость на воде.

  • Суда на подводных крыльях, запущенные с конца 1950-х
  • Скорость до 60 км/ч, при этом — по реке!
  • Ходили по Волге, Каме, Оке и другим крупным рекам
  • Вместимость — около 60-70 пассажиров.

Были очень популярны для междугородних маршрутов: быстро, красиво, футуристично

"Метеоры" — младшие братья "Ракеты"

Появились позже, имели более современный дизайн.

  • Вместительность до 120 человек
  • Более тихие и экономичные
  • Могли ходить не только по рекам, но и по озёрам и заливам.

Часто использовались на туристических маршрутах — например, от Ленинграда в Петергоф.

Речные трамвайчики

Самый распространённый городской водный транспорт.

  • Неспешные, шумные, уютные
  • Ходили в Москве, Горьком, Киеве, Волгограде
  • Стоимость проезда — копейки, посадка прямо с причала.

Часто арендовались для прогулок или праздников.

Теплоходы — речные круизы по-советски

Многодневные маршруты по Волге, Оке, Лене.

  • Теплоходы типа "Родина", "Максим Горький", "Россия"
  • Двух- и трёхпалубные, с каютами, рестораном, танцами и экскурсиями
  • Популярны были круизы: Москва — Казань, Ленинград — Кижи, Волгоград — Куйбышев.

Считались элитным, но доступным способом отдыха.

Паромы и переправы

Работали на реках, где не было мостов.

  • Перевозили людей, машины, сельхозтехнику
  • Иногда — единственный способ попасть с одного берега на другой
  • Часто строились прямо на месте, из барж и понтонов.

Водный транспорт СССР — это не просто средство передвижения, а целая эпоха: от шумного речного трамвайчика до стремительной "Ракеты", рассекающей воду, словно космический корабль. Советские инженеры сделали всё, чтобы водные пути стали такими же важными, как железные дороги и авиация.

И сегодня, когда где-то на Волге или Байкале ещё идёт старенький "Метеор", это как живая машина времени — возвращающая нас в ту эпоху, где река была настоящей магистралью.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эта безделушка портит весь интерьер — а у вас их, возможно, десятки
Недвижимость
Эта безделушка портит весь интерьер — а у вас их, возможно, десятки Аудио 
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Еда и рецепты
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Последние материалы
Поющие роботы трудятся на АвтоВАЗе: вот кто такие Антонины
Ракеты, Метеоры и не только. Каким был водный транспорт в СССР
ИИ начнёт создавать законы: ОАЭ открывает новую эпоху правового регулирования
Совместные посадки: что посеять рядом с картофелем для борьбы с колорадским жуком
Напиток для "пасхального спасения": секрет лёгкости после переедания
Когда ждать снижения ставки? Эксперт назвал вероятные сроки и сценарии
Дуров рассказал, сколько приватных переписок в Telegram было раскрыто
Создана формула идеального дня для человека: есть один важный нюанс
Аричча: это место в Италии пахнет фенхелем и историей
Таблетка для похудения: новое вещество помогает сжигать жир и повышать выносливость — без спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.