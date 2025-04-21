Ракеты, Метеоры и не только. Каким был водный транспорт в СССР

Когда говорят о транспорте СССР, чаще вспоминают поезда, самолёты или "Жигули". А ведь был ещё целый мир речного и морского транспорта, которым страна по праву гордилась.
На Волге, Днепре, Лене, Байкале и даже на Балтике ходили теплоходы, катера, паромы и знаменитые "крылатые" суда — скоростные красавцы, опережавшие своё время.
Типы водного транспорта в СССР
"Ракеты" — скорость на воде.
Были очень популярны для междугородних маршрутов: быстро, красиво, футуристично
"Метеоры" — младшие братья "Ракеты"
Появились позже, имели более современный дизайн.
Часто использовались на туристических маршрутах — например, от Ленинграда в Петергоф.
Речные трамвайчики
Самый распространённый городской водный транспорт.
Часто арендовались для прогулок или праздников.
Теплоходы — речные круизы по-советски
Многодневные маршруты по Волге, Оке, Лене.
Считались элитным, но доступным способом отдыха.
Паромы и переправы
Работали на реках, где не было мостов.
Водный транспорт СССР — это не просто средство передвижения, а целая эпоха: от шумного речного трамвайчика до стремительной "Ракеты", рассекающей воду, словно космический корабль. Советские инженеры сделали всё, чтобы водные пути стали такими же важными, как железные дороги и авиация.
И сегодня, когда где-то на Волге или Байкале ещё идёт старенький "Метеор", это как живая машина времени — возвращающая нас в ту эпоху, где река была настоящей магистралью.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.