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Что возили в багажнике советского автомобиля

2:35
Авто

Советский автолюбитель — это не просто водитель, это механик, снабженец и дальновидный стратег в одном лице.

Багажник машины
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Багажник машины

Поездка на "Жигулях" или "Москвиче" могла быть как в соседний город, так и на другой конец страны — и к любой дороге нужно было быть готовым. Поэтому багажник в СССР — это был мобильный склад, мастерская и кладовая запасов.

Что почти всегда лежало в багажнике советской машины

Канистра с бензином

Потому что бензоколонки были не везде. Иногда две — 10 и 20 литров.

Часто металлические, со шлангом или воронкой. Обязательная вещь в дальнюю поездку.

Набор инструментов

Ключи на 10, на 13, на 17 — святое. Домкрат, баллонник, отвёртки, молоток. Проволока и изолента — универсальный набор "починить всё".

Иногда даже запасной ремень генератора или трос.

Запчасти "на всякий случай"

  • Свечи, прокладки, шланги, лампочки
  • Катушка зажигания, предохранители
  • Бывалые возили даже насос и запасной бензонасос
  • Всё "чтоб не искать по трассе".

Насос (ножной или ручной)

Подкачать колёса — дело обычное. Ездили и с "лягушкой", и с "жучком".

Часто в комплекте с запаской, которая лежала отдельно — под ковриком или прямо в багажнике

Провиант и термос

Банки с тушёнкой, хлеб, яйца вкрутую

  • Термос с чаем или кипятком
  • Если ехали "на юг" — полный набор: от яблок до картошки
  • На случай пробок, поломок или просто перекуса на обочине.

Одеяло или плед

И на пикник, и в случае поломки — "ждать помощь" тепло. Часто использовалось, чтобы накрыть вещи или лечь вздремнуть на заднем сиденье. Иногда — старая телогрейка.

Складной стул, топор, трос

  • Стул — для отдыха в дороге
  • Топор — вдруг дерево упадёт на трассу (или дров на месте нарубить)
  • Трос — обязательный: "вдруг кого тащить" или самому просить помощь.

Багажник советской машины — это была настоящая капсула выживания. В ней лежало всё, чтобы починиться, согреться, перекусить и дотянуть до цивилизации.
Это был не просто багаж — это было наследие опыта, недоверия к сервису и вечной готовности к дороге.

Сегодня машины стали надёжнее, дороги — лучше, но в памяти осталась та романтика: когда каждый выезд — это как маленькое путешествие, а багажник — твой лучший друг.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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