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Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге

2:29
Авто

На старте он стоил почти как квартира в центре Европы. Но теперь Audi E-Tron GT стремительно теряет ценность на вторичном рынке. И это — тревожный звонок не только для владельцев электрокаров, но и для самих автопроизводителей.

Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

Когда премиум стал обузой

Один из самых эффектных электромобилей Audi, GT с электротяговой установкой, стартовал в Европе от 106 050 евро — это примерно 10,6 миллиона рублей. Однако в реальности покупатели редко берут базу: средняя комплектация выходила ближе к 12,5 миллионам рублей.

Прошло всего несколько лет — и вот на европейских площадках тот же GT можно найти уже от 46 750 евро, то есть менее чем за 4,7 миллиона рублей. В среднем модели с нормальной комплектацией стоят около 5 миллионов. Для автомобиля, которому нет и четырёх лет, такое падение — повод для раздумий.

Сколько теряет в месяц

Если исходить из стартовой цены в 12,5 млн рублей и сегодняшней в 5 млн, ежемесячное обесценение составляет около 135 тысяч рублей. Для сравнения: аналогичный по возрасту Audi S8 теряет около 105 тысяч рублей в месяц — меньше, несмотря на статус, мощность и классический ДВС.

Что происходит

По словам участников рынка, есть сразу несколько причин:

  • Падение доверия к премиальным электромобилям из-за частых и дорогостоящих отказов.

  • Ухудшение качества сборки на фоне гонки за экологией.

  • Финансовые схемы, по которым дорогие машины уходили в лизинг от крупных европейских банков, — сейчас эти автомобили массово возвращаются обратно, наводняя рынок.

Стоит ли брать

С одной стороны — да: за 4,7-5 млн рублей вы получаете полноприводный 646-сильный электромобиль с запасом хода около 480 км и быстрой зарядкой. Расходы на обслуживание — минимальные. Но есть и риски: электроприводы следующего поколения быстро меняются, и поддержка таких машин может резко сократиться. Особенно если бренд решит не развивать линейку.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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