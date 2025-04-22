Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией
Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы

Случайный хит: как Citroën создал зеркало, которое переплюнуло сам автомобиль

2:14
Авто

Миллионный тираж, гидропневматическая подвеска, космический силуэт — всё это обычно вспоминают, говоря о Citroën CX. Но у этой модели есть деталь, которая, несмотря на скромные размеры, сделала куда больше шума. Её зеркала заднего вида.

Citroen CX
Фото: commons.wikimedia.org by nakhon100, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citroen CX

Началось всё с рестайлинга

В 1985 году Citroën провёл обновление CX. Новая приборка, пластиковые молдинги, доработки по мелочам — но главное внимание досталось… зеркалам. Инженеры проработали их форму до миллиметра. Результат — аэродинамичные корпуса с микроскопическими отверстиями, которые снижали шум ветра на скорости. На бумаге — мелочь, на деле — революция.

И понеслось: спорткары не устояли

Именно эти зеркала с конца 1980-х начали массово перекочёвывать на британские и французские спорткары. Их устанавливали на Lotus Esprit, TVR Griffith, Chimaera, Marcos Mantis и даже Aston Martin DB7. Не просто устанавливали — ставили с гордостью, как знак инженерной эстетики.

Даже Jaguar XJ220, суперкар с максимальной скоростью 220 миль в час (почти 350 км/ч!), примерил зеркала от CX. Не для шутки, а ради аэродинамической стабильности на бешеных скоростях.

Французы тоже не устояли

Venturi, Mega и даже Renault — конкурент Citroën — использовали CX-зеркала в своих спортивных и экспериментальных моделях. Последним серийным авто с таким элементом стал TVR Chimaera — он продержался аж до 2003 года. CX уже давно сошёл со сцены, а его зеркала всё ещё ездили по трассам.

Ирония судьбы

Сегодня дизайнеры массово заменяют зеркала на камеры. Но в погоне за "минимализмом" теряется суть: зеркало может быть не только утилитарной деталью, но и эстетическим акцентом, инженерным заявлением, частью наследия. Зеркала Citroën CX это доказали — тихо, но навсегда.

Уточнения

Citroën (МФА (фр.): [si.tʁo.ɛn]; Ситроен) — французская автомобилестроительная компания, созданная в 1919 году Андре Ситроеном.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать
Российское кино
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать Аудио 
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Авто
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Последние материалы
Загорели, но не сгорели: чем мазались наши предки, чтобы не умереть 40 000 лет назад
Случайный хит: как Citroën создал зеркало, которое переплюнуло сам автомобиль
Свежие яйца или хлопоты? Разбираем преимущества разведения кур
Эффективный фитнес: эти 4 упражнения не дадут вам набрать вес
Вареники, которые не рвутся: простой рецепт с кефиром для идеального теста
Корейская косметика может навредить! Вот как понять, что она вам не подходит
Загадка российских фермеров: как они покоряют саудовский рынок
Лицемеры у храма: Водонаева раскритиковала поведение верующих на Пасху
Ваш интерьер — как дневник: что расскажут о вас любимые вещи
Как вывести мошек с рассады: эффективные методы борьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.