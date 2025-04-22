Случайный хит: как Citroën создал зеркало, которое переплюнуло сам автомобиль

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Миллионный тираж, гидропневматическая подвеска, космический силуэт — всё это обычно вспоминают, говоря о Citroën CX. Но у этой модели есть деталь, которая, несмотря на скромные размеры, сделала куда больше шума. Её зеркала заднего вида.

Фото: commons.wikimedia.org by nakhon100, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Citroen CX

Началось всё с рестайлинга

В 1985 году Citroën провёл обновление CX. Новая приборка, пластиковые молдинги, доработки по мелочам — но главное внимание досталось… зеркалам. Инженеры проработали их форму до миллиметра. Результат — аэродинамичные корпуса с микроскопическими отверстиями, которые снижали шум ветра на скорости. На бумаге — мелочь, на деле — революция.

И понеслось: спорткары не устояли

Именно эти зеркала с конца 1980-х начали массово перекочёвывать на британские и французские спорткары. Их устанавливали на Lotus Esprit, TVR Griffith, Chimaera, Marcos Mantis и даже Aston Martin DB7. Не просто устанавливали — ставили с гордостью, как знак инженерной эстетики.

Даже Jaguar XJ220, суперкар с максимальной скоростью 220 миль в час (почти 350 км/ч!), примерил зеркала от CX. Не для шутки, а ради аэродинамической стабильности на бешеных скоростях.

Французы тоже не устояли

Venturi, Mega и даже Renault — конкурент Citroën — использовали CX-зеркала в своих спортивных и экспериментальных моделях. Последним серийным авто с таким элементом стал TVR Chimaera — он продержался аж до 2003 года. CX уже давно сошёл со сцены, а его зеркала всё ещё ездили по трассам.

Ирония судьбы

Сегодня дизайнеры массово заменяют зеркала на камеры. Но в погоне за "минимализмом" теряется суть: зеркало может быть не только утилитарной деталью, но и эстетическим акцентом, инженерным заявлением, частью наследия. Зеркала Citroën CX это доказали — тихо, но навсегда.

Уточнения