Была простушкой — стала бунтаркой: Skoda Fabia, которой не хватало злости

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У нынешнего поколения Skoda Fabia нет по-настоящему спортивной версии. Вариант Monte Carlo выглядит эффектно, но по сути ограничивается внешним декором и стильными элементами салона. Даже в "топе" — турбомотор на 150 л. с. (1.5 TSI), который скорее бодренький, чем спортивный.

Фото: commons.wikimedia.org by lorentey (Karoly Lorentey) из Budapest, Hungary, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Škoda Fabia

Когда-то было иначе

Любители марки помнят вторую Fabia RS, выпущенную в 2010 году. Тогда в линейке были и хэтчбек, и универсал с 1.4-литровым мотором, в котором сочетались компрессор и турбина. Мощность — 180 л. с., коробка — 7-ступенчатый DSG. Разгон до сотни занимал 7,3 секунды, максимальная скорость достигала 226 км/ч. Казалось бы — идеальная городская "зажигалка". Но особого успеха модель не снискала, и к 2013 году её тихо сняли с производства.

Возрождение — но не с завода

И всё же у Fabia снова появился драйв. На немецком рынке замечен уникальный экземпляр с заводским мотором 1.5 TSI, который прошёл через руки тюнинг-ателье ABT Sportline. Результат — 190 л. с. мощности и 290 Нм крутящего момента. Коробка осталась прежней — 7-ступенчатый "робот" DSG, но динамика улучшилась: разгон до 100 км/ч теперь занимает около 8 секунд, максимальная скорость — 225 км/ч.

Внешность говорит сама за себя

Внешний тюнинг выполнен при участии Maxton Design: сплиттеры, расширители, затемнённые фары, акценты по кузову. Машина явно не теряется в потоке. Интерьер тоже не подкачал — 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, LED-фары. Пробег у автомобиля — всего 5 000 км, он числится как демонстрационный экземпляр.

Сколько стоит

Стоимость — около 3,2 миллиона рублей (по курсу на апрель 2025 г.). Для сравнения, самая мощная серийная Fabia в Чехии стоит примерно 2,2 миллиона рублей. Да, на миллион дороже, но и характер совсем другой.

Уточнения

Шко́да Хо́лдинг (чеш Škoda Holding a.s.) — одна из крупнейших компаний Чехии, ранее Чехословакии (ЧССР), специализирующаяся на машиностроении.

