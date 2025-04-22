Лучше уже не будет: этот электрокар стал мировым номером один и не собирается сдавать позиции

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Электрическая революция продолжается — и Kia снова на вершине. На международной выставке в Нью-Йорке в прямом эфире было объявлено: Kia EV3 — Мировой автомобиль года 2025 по версии престижной премии World Car Awards.

Фото: kia.com is licensed under Free More info авто Kia EV3

Инновации — в массы

Компактный кроссовер Kia EV3 покорил жюри из 96 журналистов из 30 стран. Он перенял технологии у флагмана EV9, но сделал их доступными более широкой аудитории. Это не просто электричка, а высокотехнологичный внедорожник с эффектным дизайном, эргономичным салоном и внушительной начинкой.

Среди фишек:

запас хода до 603 км,

быстрая зарядка с 10 до 80% за 31 минуту,

умный AI-ассистент,

системы помощи водителю (ADAS),

беспроводные обновления (OTA).

Интерьер продуман до мелочей: здесь комфорт сочетается с цифровым удобством, а технологии не перегружают — они помогают.

Победа, за которой стоит философия

"Это большая честь для всей команды Kia. Победа EV3 — подтверждение нашего лидерства в создании смелых, технологичных и надёжных решений для нового поколения водителей", — заявил генеральный директор компании Хо Сун Сон.

Это уже шестая победа бренда в World Car Awards с 2020 года. В копилке — такие звёзды, как EV9, EV6 GT, Telluride и Soul EV. Kia не просто делает электромобили — она делает их понятными, стильными и желанными.

Будущее, которое наступило

Kia EV3 — символ нового подхода: электромобиль, который не требует компромиссов. Он экологичен, но не скучен. Умный, но простой в управлении. И главное — уже сегодня доступен реальным покупателям. Это не концепт и не шоу-кар. Это то, на чём люди будут ездить.

Уточнения

Электрока́р электрока́ра, электротележка, платформенная тележка (от электро… и англ. car — тележка) — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов (как правило, свинцово-кислотных).

