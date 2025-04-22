Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Порода за 100 тысяч — и всё равно чихает? Почему кошки с улицы иногда крепче, чем элита
Средиземноморский секрет: одна ложка — и сахар под контролем
Без лестниц и аллергии: идеальный подземный маршрут для всей семьи
Эффект пещеры: эти шторы выглядят стильно, но разрушают вас изнутри
Рубль укрепляется, а золото растёт? Что происходит на финансовых рынках
Чемпионат РПЛ стал настоящей драмой: Булыкин раскрыл главный секрет интриги
Была простушкой — стала бунтаркой: Skoda Fabia, которой не хватало злости
Секретный соус, который превратит ваш запечённый картофель в шедевр: рецепт, который понравится всем
Термозащита, без которой ваши волосы обречены — как выбрать и применять

Лучше уже не будет: этот электрокар стал мировым номером один и не собирается сдавать позиции

2:06
Авто

Электрическая революция продолжается — и Kia снова на вершине. На международной выставке в Нью-Йорке в прямом эфире было объявлено: Kia EV3 — Мировой автомобиль года 2025 по версии престижной премии World Car Awards.

авто Kia EV3
Фото: kia.com is licensed under Free More info
авто Kia EV3

Инновации — в массы

Компактный кроссовер Kia EV3 покорил жюри из 96 журналистов из 30 стран. Он перенял технологии у флагмана EV9, но сделал их доступными более широкой аудитории. Это не просто электричка, а высокотехнологичный внедорожник с эффектным дизайном, эргономичным салоном и внушительной начинкой.

Среди фишек:

  • запас хода до 603 км,

  • быстрая зарядка с 10 до 80% за 31 минуту,

  • умный AI-ассистент,

  • системы помощи водителю (ADAS),

  • беспроводные обновления (OTA).

Интерьер продуман до мелочей: здесь комфорт сочетается с цифровым удобством, а технологии не перегружают — они помогают.

Победа, за которой стоит философия

"Это большая честь для всей команды Kia. Победа EV3 — подтверждение нашего лидерства в создании смелых, технологичных и надёжных решений для нового поколения водителей", — заявил генеральный директор компании Хо Сун Сон.

Это уже шестая победа бренда в World Car Awards с 2020 года. В копилке — такие звёзды, как EV9, EV6 GT, Telluride и Soul EV. Kia не просто делает электромобили — она делает их понятными, стильными и желанными.

Будущее, которое наступило

Kia EV3 — символ нового подхода: электромобиль, который не требует компромиссов. Он экологичен, но не скучен. Умный, но простой в управлении. И главное — уже сегодня доступен реальным покупателям. Это не концепт и не шоу-кар. Это то, на чём люди будут ездить.

Уточнения

Электрока́р электрока́ра, электротележка, платформенная тележка (от электро… и англ. car — тележка) — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов (как правило, свинцово-кислотных).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Секрет объёмных волос: парикмахер раскрыл простой трюк, который сделает вашу укладку пышной
Красота и стиль
Секрет объёмных волос: парикмахер раскрыл простой трюк, который сделает вашу укладку пышной Аудио 
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Последние материалы
Йод, глюкоза и другие секреты: как добиться пышного цветения растений
Киты с лапками и акулы размером с автобус: история морских монстров
Весенний деликатес, после которого всё чаще попадают в больничную койку
Владимир Пономарев о состоянии Зенита: Ребятам нужен отдых, но это уже проблема Семака
Лучше уже не будет: этот электрокар стал мировым номером один и не собирается сдавать позиции
Никогда не ставьте эти растения в спальне — они мешают вам высыпаться
Архитектура, сад, сакура: это место в Риме будто сошло с гравюры укие-э
Секретный ингредиент для идеальной хрустящей корочки на рыбе — он уже есть у вас дома
Ферментированная косметика: секрет сияющей кожи, о котором вы не знали
Когда закончится угольное противостояние Донбасса? Инвесторы готовы вернуть шахты регионам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.