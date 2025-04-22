Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы

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Пока мир массово пересаживается на гибриды и электрокары, есть одна категория водителей, которой не страшны модные тренды. Те, кто по-прежнему выбирает бензиновый двигатель — простой, прочный и проверенный годами — знают: надёжность не теряет актуальности. В 2025 году на рынке остаются моторы, способные пройти 500 000 километров и не попросить капремонт. Главное — не забывать о масле и заботе.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

Toyota 2.5 Dynamic Force (A25A-FKS / A25A-FXS)

203-222 л. с., устанавливается на RAV4, Camry, Lexus ES

Атмосферник с системой комбинированного впрыска D-4S, славится балансом простоты и эффективности. Гибридная версия A25A-FXS показывает фантастическую живучесть: при аккуратной эксплуатации — легко за 500 000 км.

Honda 2.4 i-VTEC (K24W / K24Y)

185-205 л. с., встречается на Accord, CR-V, Acura TSX

Надёжный атмосферный мотор с системой VTEC, прочной поршневой и гидрокомпенсаторами. Даже в городском ритме спокойно выходит до 600 000 км — при хорошем масле и регулярной диагностике.

BMW B58 3.0 Turbo

306-387 л. с., ставится на 3/5/7 Series, Toyota Supra, X3/X5, Z4

Один из лучших турбомоторов BMW. Благодаря водяному охлаждению турбины, стальному блоку и продуманной конструкции, B58 показывает надёжность на уровне атмосферников. Есть случаи пробега за полмиллиона без единого вскрытия.

Mazda SkyActiv-G 2.0 / 2.5

150-192 л. с., используется в Mazda 3, 6, CX-5, CX-30

Тихий труженик без турбины, зато с высоким КПД и стойкими к температуре материалами. SkyActiv — компромисс между экономией топлива и ресурсом. До 500 000 км — реальность, а не мечта.

Nissan 3.5 VQ35DE / VQ35HR

270-310 л. с., ставится на Murano, Maxima, Pathfinder, Infiniti G35/FX35

Атмосферный V6 с чугунными гильзами и проверенной конструкцией. На рынке с начала 2000-х и до сих пор остаётся одним из самых надёжных моторов в классе. Спокойно ходит по 500 000+ км без капитального ремонта.

В эпоху батарей и турбин бензиновый двигатель остаётся символом выносливости. Главное — не верить в «вечный мотор», а вовремя менять масло, следить за качеством топлива и обслуживать машину по графику. Тогда даже самый простой агрегат спокойно переживёт три кузова.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

