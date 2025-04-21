Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять

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Найти кроссовер на вторичном рынке за 1 млн. рублей — задача непростая, но выполнимая. Эксперты утверждают: в этом бюджете можно отыскать надёжные модели с высоким посадочным положением, что обеспечивает лучший обзор дороги и большее чувство безопасности.

Фото: wikipediа by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia_Sportage

KIA Sportage (2012–2013)

Третье поколение KIA Sportage можно найти в этом ценовом диапазоне. Однако стоит быть внимательным: двигатели тех лет склонны к появлению царапин на стенках цилиндров, поэтому перед покупкой желательно провести эндоскопию. Если рассматривать версию с полным приводом, обратите внимание на работу шлицов — изношенные элементы могут издавать посторонние звуки. Подшипники колёс — ещё одно слабое место: они нередко выходят из строя на пробеге 60–70 тысяч километров.

Opel Mokka (2013–2014)

Неплохой вариант для города и трассы — Opel Mokka с 1,8-литровым атмосферным мотором. Специалисты советуют тщательно проверить переднюю подвеску, так как на этих машинах она чаще всего требует ремонта.

Mitsubishi ASX

Универсальный кроссовер с цепным двигателем и надёжным вариатором. Единственный потенциальный минус — пластиковые ролики в модуле управления, которые со временем могут потребовать замены.

KIA Soul (2017–2018)

Модели с механической коробкой передач считаются более надёжными: автоматы от Jatco склонны к перегреву и проблемам с соленоидами. При ограниченном бюджете лучше отдать предпочтение версии с «механикой», особенно если автомобиль прошёл через капитальный ремонт.

Эксперт подчёркивает: в этом ценовом сегменте не стоит искать «премиум» или более серьёзные модели. Лучше сосредоточиться на проверенных вариантах, которые уже зарекомендовали себя на вторичке.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

