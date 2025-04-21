Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приюты не помогут: как остановить поток бездомных собак
Соль против грибка: как защитить квартиру от плесени всего за 5 минут
Пудра с SPF — это спасение или маркетинговый ход? Раскрываем всю правду
Тайна фресок Палаццо Нардини: что скрывали стены старинного дворца
CDEK.Shopping упрощает международные сделки! Новый B2B-сервис для оптовых заказов
Рэпер Баста рассказал, как видит своё будущее с женой Еленой
Откройте Кери: деревня, которую время забыло, но туристы обожают
Идеальные чебуреки: 4 шага к хрустящей корочке и сочной начинке
Умереть из-за неправильного ухода: чего избегать при выращивании гортензий

Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять

2:05
Авто

Найти кроссовер на вторичном рынке за 1 млн. рублей — задача непростая, но выполнимая. Эксперты утверждают: в этом бюджете можно отыскать надёжные модели с высоким посадочным положением, что обеспечивает лучший обзор дороги и большее чувство безопасности.

Kia_Sportage
Фото: wikipediа by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia_Sportage

KIA Sportage (2012–2013)

Третье поколение KIA Sportage можно найти в этом ценовом диапазоне. Однако стоит быть внимательным: двигатели тех лет склонны к появлению царапин на стенках цилиндров, поэтому перед покупкой желательно провести эндоскопию. Если рассматривать версию с полным приводом, обратите внимание на работу шлицов — изношенные элементы могут издавать посторонние звуки. Подшипники колёс — ещё одно слабое место: они нередко выходят из строя на пробеге 60–70 тысяч километров.

Opel Mokka (2013–2014)

Неплохой вариант для города и трассы — Opel Mokka с 1,8-литровым атмосферным мотором. Специалисты советуют тщательно проверить переднюю подвеску, так как на этих машинах она чаще всего требует ремонта.

Mitsubishi ASX

Универсальный кроссовер с цепным двигателем и надёжным вариатором. Единственный потенциальный минус — пластиковые ролики в модуле управления, которые со временем могут потребовать замены.

KIA Soul (2017–2018)

Модели с механической коробкой передач считаются более надёжными: автоматы от Jatco склонны к перегреву и проблемам с соленоидами. При ограниченном бюджете лучше отдать предпочтение версии с «механикой», особенно если автомобиль прошёл через капитальный ремонт.

Эксперт подчёркивает: в этом ценовом сегменте не стоит искать «премиум» или более серьёзные модели. Лучше сосредоточиться на проверенных вариантах, которые уже зарекомендовали себя на вторичке.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Российский шоу-бизнес
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским Аудио 
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей
Садоводство, цветоводство
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Умереть из-за неправильного ухода: чего избегать при выращивании гортензий
Из раны — в капкан: как йод и зелёнка усложняют заживление, пока мы верим в чудо
Пикник с сюрпризом: что нужно знать, чтобы клещи не испортили ваш отдых
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут
Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.