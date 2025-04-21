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Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч

1:57
Авто

Если вы ищете автомобиль с "вечным" двигателем и надежной коробкой передач, обратите внимание на следующие модели 2000-х годов:

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Honda Accord (2000-2007)

Этот седан известен своей надежностью и долговечностью. Двигатели серии K и J, а также механические коробки передач, прославились своей выносливостью. Автомобиль отличается комфортом и качественной сборкой.

Toyota Camry (2002-2006)

Camry пятого поколения сочетает в себе надежность и комфорт. Двигатели 2.4 и 3.0 литра, особенно в паре с автоматической коробкой передач, демонстрируют высокую надежность.

Volkswagen Passat B5.5 (2001-2005)

Passat B5.5 с дизельным двигателем 1.9 TDI и механической коробкой передач считается одним из самых надежных автомобилей своего времени. Он предлагает комфорт и отличные ходовые качества.

Subaru Forester (2002-2008)

Forester второго поколения с оппозитным двигателем и системой полного привода отличается надежностью и проходимостью. Это отличный выбор для тех, кто ищет универсальный автомобиль.

Lexus LS430 (2000-2006)

Флагманский седан Lexus оснащен 4.3-литровым V8 двигателем и автоматической коробкой передач, которые славятся своей надежностью. LS430 предлагает высокий уровень комфорта и качества.

Все эти автомобили доказали свою выносливость: их двигатели при грамотной эксплуатации без капремонта проходят более 500 тысяч километров.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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