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Советский автобус КАвЗ — с полукруглой крышей, словно вагон

2:21
Авто

Если ты когда-нибудь ездил в школьные поездки, на экскурсии или в деревню по узким дорогам — велика вероятность, что это был КАвЗ.

КАвЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
КАвЗ

Советский автобус с запоминающейся полукруглой крышей и кузовом, больше напоминающим железнодорожный вагон, стал неотъемлемой частью советского пейзажа. Простая конструкция, выносливость и абсолютная узнаваемость — именно за это его и любили.

Что такое КАвЗ?

КАвЗ — это Курганский автобусный завод, основанный в 1958 году. Завод выпускал автобусы на шасси грузовиков ГАЗ — простых, доступных и легко ремонтируемых.

Самыми известными были:

  • КАвЗ-651 — первый массовый
  • КАвЗ-685 — с характерной "вагонной" крышей
  • КАвЗ-3270 — позже, более "квадратный", но с тем же духом.

Почему крыша как у вагона?

Такая форма была удобной и прочной — снег не скапливался, кузов не страдал. Вдохновлялись формой железнодорожных вагонов и ретро-автобусов. Это придавало автобусу запоминающийся силуэт, особенно на фоне однотипных "пазиков".

Где использовался КАвЗ?

  • Школьные автобусы — жёлтые КАвЗы стали символом "поездки на картошку".
  • Сельские маршруты — там, где асфальт встречался раз в год.
  • Заводские перевозки — утро, смена, КАвЗ — всё, как в фильме.
  • Экскурсии и туризм — экономично, массово, просто.

Особенности

Построен на базе ГАЗ-51 и ГАЗ-53 — значит, ремонт "на коленке". Внутри — жёсткие сиденья, но хватало места для сумок и тележек. Зимой — печка "жила своей жизнью", но это не мешало любви к этим машинам. Шумный, гремящий — но родной.

КАвЗ — это автобус из детства, из деревни, из школьных походов. Это не просто транспорт — это часть жизни целого поколения. Он не был красивым или удобным, но был всегда рядом, выносливым, как трактор, и тёплым, как лето в деревне.

Полукруглая крыша, скрип рычага двери и запах солярки — если ты это помнишь, значит, ты жил в эпоху КАвЗа.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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