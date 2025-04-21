Советский автобус КАвЗ — с полукруглой крышей, словно вагон

Если ты когда-нибудь ездил в школьные поездки, на экскурсии или в деревню по узким дорогам — велика вероятность, что это был КАвЗ.
Советский автобус с запоминающейся полукруглой крышей и кузовом, больше напоминающим железнодорожный вагон, стал неотъемлемой частью советского пейзажа. Простая конструкция, выносливость и абсолютная узнаваемость — именно за это его и любили.
Что такое КАвЗ?
КАвЗ — это Курганский автобусный завод, основанный в 1958 году. Завод выпускал автобусы на шасси грузовиков ГАЗ — простых, доступных и легко ремонтируемых.
Самыми известными были:
Почему крыша как у вагона?
Такая форма была удобной и прочной — снег не скапливался, кузов не страдал. Вдохновлялись формой железнодорожных вагонов и ретро-автобусов. Это придавало автобусу запоминающийся силуэт, особенно на фоне однотипных "пазиков".
Где использовался КАвЗ?
Особенности
Построен на базе ГАЗ-51 и ГАЗ-53 — значит, ремонт "на коленке". Внутри — жёсткие сиденья, но хватало места для сумок и тележек. Зимой — печка "жила своей жизнью", но это не мешало любви к этим машинам. Шумный, гремящий — но родной.
КАвЗ — это автобус из детства, из деревни, из школьных походов. Это не просто транспорт — это часть жизни целого поколения. Он не был красивым или удобным, но был всегда рядом, выносливым, как трактор, и тёплым, как лето в деревне.
Полукруглая крыша, скрип рычага двери и запах солярки — если ты это помнишь, значит, ты жил в эпоху КАвЗа.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.