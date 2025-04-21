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Как выбраться из колеи: весеннее бездорожье, которое легче обхитрить, чем преодолеть

2:51
Авто

Весна превращает обычные дороги в испытание даже для опытных водителей. Глубокие колеи, раскисшая грязь и коварные лужи становятся причиной пробуксовок, повреждений и потерянных нервов. Но зная несколько простых приёмов, можно с честью пройти даже по самым непростым участкам.

Машина
Фото: commons.wikimedia.org by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина

Подготовка автомобиля — залог успеха

Перед выездом по грунтовкам или просёлочным дорогам активируйте полный привод или внедорожный режим, если они есть. Это помогает распределить крутящий момент и улучшает сцепление с дорогой. На рыхлой поверхности — песке, снегу, грязи — поможет снижение давления в шинах до 1,5 атмосферы. Это увеличивает площадь контакта с дорогой. Главное — после возвращения на асфальт вернуть давление в норму.

Колея — не враг, если действовать грамотно

Самое важное — не бороться с колеёй. Руль держите ровно, без резких движений. Чем спокойнее вы управляете автомобилем, тем легче он подстраивается под рельеф. Особенно это важно на скользкой или мокрой поверхности: тормозите плавно, иначе сработает АБС, и машина потеряет устойчивость.

Как объехать или проехать глубокую колею

Если есть возможность, двигайтесь в разрез — так днище окажется выше над уровнем колеи. Или попробуйте метод "в полколеи": одна сторона машины — в желобе, вторая — на твёрдой поверхности. Оба варианта требуют внимания, но помогают сохранить подвеску и бамперы.

Что делать, если застряли

Первое — сохранять спокойствие. Если края у колеи крутые, без лопаты и троса не обойтись. Если пологие — попробуйте выбраться, раскачивая руль и аккуратно добавляя газ. Как только передние колёса окажутся снаружи, держите руль прямо и продолжайте движение до выхода задней оси.

Как пересекать колею, если объезд невозможен

Переезжайте под углом 45 градусов. Это позволяет колёсам по очереди преодолеть препятствие. Прямой наезд — прямой путь к застреванию. Если колея слишком глубокая, подложите подручные материалы — ветки, камни, доски — чтобы создать "мостик" под колёса.

Универсальные советы для бездорожья

  • Визуально оценивайте глубину перед въездом.

  • Перед трудными участками стравите немного воздуха из шин.

  • Двигайтесь медленно, без резких манёвров.

  • Если чувствуете, что увязли — не усугубляйте, сдайте назад и подумайте над новым манёвром.

Весной дороги требуют от водителя не только осторожности, но и хитрости. Немного подготовки, внимательности — и никакая колея вам не страшна, сообщает muksun.fm.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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