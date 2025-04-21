Как выбраться из колеи: весеннее бездорожье, которое легче обхитрить, чем преодолеть

Весна превращает обычные дороги в испытание даже для опытных водителей. Глубокие колеи, раскисшая грязь и коварные лужи становятся причиной пробуксовок, повреждений и потерянных нервов. Но зная несколько простых приёмов, можно с честью пройти даже по самым непростым участкам.
Перед выездом по грунтовкам или просёлочным дорогам активируйте полный привод или внедорожный режим, если они есть. Это помогает распределить крутящий момент и улучшает сцепление с дорогой. На рыхлой поверхности — песке, снегу, грязи — поможет снижение давления в шинах до 1,5 атмосферы. Это увеличивает площадь контакта с дорогой. Главное — после возвращения на асфальт вернуть давление в норму.
Самое важное — не бороться с колеёй. Руль держите ровно, без резких движений. Чем спокойнее вы управляете автомобилем, тем легче он подстраивается под рельеф. Особенно это важно на скользкой или мокрой поверхности: тормозите плавно, иначе сработает АБС, и машина потеряет устойчивость.
Если есть возможность, двигайтесь в разрез — так днище окажется выше над уровнем колеи. Или попробуйте метод "в полколеи": одна сторона машины — в желобе, вторая — на твёрдой поверхности. Оба варианта требуют внимания, но помогают сохранить подвеску и бамперы.
Первое — сохранять спокойствие. Если края у колеи крутые, без лопаты и троса не обойтись. Если пологие — попробуйте выбраться, раскачивая руль и аккуратно добавляя газ. Как только передние колёса окажутся снаружи, держите руль прямо и продолжайте движение до выхода задней оси.
Переезжайте под углом 45 градусов. Это позволяет колёсам по очереди преодолеть препятствие. Прямой наезд — прямой путь к застреванию. Если колея слишком глубокая, подложите подручные материалы — ветки, камни, доски — чтобы создать "мостик" под колёса.
Визуально оценивайте глубину перед въездом.
Перед трудными участками стравите немного воздуха из шин.
Двигайтесь медленно, без резких манёвров.
Если чувствуете, что увязли — не усугубляйте, сдайте назад и подумайте над новым манёвром.
Весной дороги требуют от водителя не только осторожности, но и хитрости. Немного подготовки, внимательности — и никакая колея вам не страшна, сообщает muksun.fm.
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