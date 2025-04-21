Как выбраться из колеи: весеннее бездорожье, которое легче обхитрить, чем преодолеть

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Весна превращает обычные дороги в испытание даже для опытных водителей. Глубокие колеи, раскисшая грязь и коварные лужи становятся причиной пробуксовок, повреждений и потерянных нервов. Но зная несколько простых приёмов, можно с честью пройти даже по самым непростым участкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина

Подготовка автомобиля — залог успеха

Перед выездом по грунтовкам или просёлочным дорогам активируйте полный привод или внедорожный режим, если они есть. Это помогает распределить крутящий момент и улучшает сцепление с дорогой. На рыхлой поверхности — песке, снегу, грязи — поможет снижение давления в шинах до 1,5 атмосферы. Это увеличивает площадь контакта с дорогой. Главное — после возвращения на асфальт вернуть давление в норму.

Колея — не враг, если действовать грамотно

Самое важное — не бороться с колеёй. Руль держите ровно, без резких движений. Чем спокойнее вы управляете автомобилем, тем легче он подстраивается под рельеф. Особенно это важно на скользкой или мокрой поверхности: тормозите плавно, иначе сработает АБС, и машина потеряет устойчивость.

Как объехать или проехать глубокую колею

Если есть возможность, двигайтесь в разрез — так днище окажется выше над уровнем колеи. Или попробуйте метод "в полколеи": одна сторона машины — в желобе, вторая — на твёрдой поверхности. Оба варианта требуют внимания, но помогают сохранить подвеску и бамперы.

Что делать, если застряли

Первое — сохранять спокойствие. Если края у колеи крутые, без лопаты и троса не обойтись. Если пологие — попробуйте выбраться, раскачивая руль и аккуратно добавляя газ. Как только передние колёса окажутся снаружи, держите руль прямо и продолжайте движение до выхода задней оси.

Как пересекать колею, если объезд невозможен

Переезжайте под углом 45 градусов. Это позволяет колёсам по очереди преодолеть препятствие. Прямой наезд — прямой путь к застреванию. Если колея слишком глубокая, подложите подручные материалы — ветки, камни, доски — чтобы создать "мостик" под колёса.

Универсальные советы для бездорожья

Визуально оценивайте глубину перед въездом.

Перед трудными участками стравите немного воздуха из шин.

Двигайтесь медленно, без резких манёвров.

Если чувствуете, что увязли — не усугубляйте, сдайте назад и подумайте над новым манёвром.

Весной дороги требуют от водителя не только осторожности, но и хитрости. Немного подготовки, внимательности — и никакая колея вам не страшна, сообщает muksun.fm.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

