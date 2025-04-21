ТОП-5 маленьких, но выносливых грузовиков СССР

Когда говорят о советской технике, чаще всего вспоминают ЗИЛы, КамАЗы и "Колхиды" — огромные машины, тянущие десятки тонн.
Но были и другие: маленькие, манёвренные, скромные с виду, но такие, на которых держались тысячи предприятий, колхозов и служб. Эти грузовички могли влезть в узкий двор, объехать яму, подъехать к складу или заехать в горы. И пусть они не выглядели внушительно — их вклад в экономику страны был огромен.
Вот ТОП-5 маленьких, но не слабых грузовиков СССР.
1. ГАЗ-51
Грузоподъёмность: 2,5 т.
Чем известен: универсал, прост в обслуживании, надёжен.
Использовался везде: от деревень до киноэкспедиций.
2. ЗИЛ-431410 (укороченный ЗИЛ-130)
Компактный вариант городского ЗИЛа. Легче маневрировал в условиях тесных улиц.
Любимец коммунальных служб и заводских территорий.
3. УАЗ-452 ("Буханка")
Не совсем классический грузовик, но перевозил до 800 кг. Использовался как хлебовоз, скорая, техничка, "почтовик".
Отличался проходимостью и лёгким обслуживанием.
4. ЛуАЗ-969/ЛуАЗ-1302
Сверхлёгкий полноприводный мини-грузовик. Возил грузы по сёлам, колхозам, в армии.
Часто заменял полноценный грузовик в условиях бездорожья.
5. ГАЗ-3302 ("Газель", поздний СССР)
Разработка конца 1980-х. Малотоннажный городской грузовик, массово пошёл в 90-х.
Заменил собой десятки устаревших моделей: стал символом новой эпохи.
От перевозки хлеба до ремонта электросетей, от доставки стройматериалов до выездных лабораторий — они были везде, где нужна была простота, надёжность и выносливость. И пусть рядом с Камазом они выглядели скромно — именно на таких машинах СССР держался в повседневной жизни.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.