ТОП-5 маленьких, но выносливых грузовиков СССР

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Когда говорят о советской технике, чаще всего вспоминают ЗИЛы, КамАЗы и "Колхиды" — огромные машины, тянущие десятки тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Melan97, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ-51

Но были и другие: маленькие, манёвренные, скромные с виду, но такие, на которых держались тысячи предприятий, колхозов и служб. Эти грузовички могли влезть в узкий двор, объехать яму, подъехать к складу или заехать в горы. И пусть они не выглядели внушительно — их вклад в экономику страны был огромен.

Вот ТОП-5 маленьких, но не слабых грузовиков СССР.

1. ГАЗ-51

Грузоподъёмность: 2,5 т.

Чем известен: универсал, прост в обслуживании, надёжен.

Использовался везде: от деревень до киноэкспедиций.

2. ЗИЛ-431410 (укороченный ЗИЛ-130)

Компактный вариант городского ЗИЛа. Легче маневрировал в условиях тесных улиц.

Любимец коммунальных служб и заводских территорий.

3. УАЗ-452 ("Буханка")

Не совсем классический грузовик, но перевозил до 800 кг. Использовался как хлебовоз, скорая, техничка, "почтовик".

Отличался проходимостью и лёгким обслуживанием.

4. ЛуАЗ-969/ЛуАЗ-1302

Сверхлёгкий полноприводный мини-грузовик. Возил грузы по сёлам, колхозам, в армии.

Часто заменял полноценный грузовик в условиях бездорожья.

5. ГАЗ-3302 ("Газель", поздний СССР)

Разработка конца 1980-х. Малотоннажный городской грузовик, массово пошёл в 90-х.

Заменил собой десятки устаревших моделей: стал символом новой эпохи.

От перевозки хлеба до ремонта электросетей, от доставки стройматериалов до выездных лабораторий — они были везде, где нужна была простота, надёжность и выносливость. И пусть рядом с Камазом они выглядели скромно — именно на таких машинах СССР держался в повседневной жизни.