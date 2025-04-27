Из Китая с комфортом: Luxeed R7 — конкуренция Tesla на новом уровне

Китайский автопром продолжает удивлять: Luxeed R7 EREV, созданный компанией HIMA совместно с Huawei, — это гибридный внедорожник нового поколения с рекордным запасом хода в 1673 километра. Такой результат достигается благодаря сочетанию 1,5-литрового турбированного двигателя мощностью 115 кВт и современной системы EREV (Extended-Range Electric Vehicle).
В основе модели лежит платформа Huawei Giant Whale 400 В, а энергию обеспечивает тройная литиевая батарея на 53,4 кВтч в паре с 67-литровым топливным баком. При этом технология EREV минимизирует вибрации двигателя внутреннего сгорания на 90%, обеспечивая мягкость хода и тишину внутри салона.
Интерьер Luxeed R7 — это сочетание комфорта и технологий: система HarmonyOS 4, 15,6-дюймовый центральный экран, массаж, обогрев, вентиляция сидений и 18 уровней регулировки. Добавьте к этому панорамную крышу и систему автономного вождения Huawei Qiankun ADS 3.0 — и вы получаете автомобиль, готовый к любым условиям.
Модель представлена в двух версиях:
Max (задний привод) — разгон до 100 км/ч за 7,4 секунды
Ultra (полный привод) — ускоряется за 4,9 секунды
Стоимость варьируется от 299 800 до 319 800 юаней (примерно 36 000-38 440 евро), что делает R7 конкурентоспособным в классе премиальных гибридов.
На внутреннем рынке Китая у Luxeed R7 EREV большие перспективы — страна активно продвигает гибриды и электромобили. Пока неизвестно, выйдет ли модель за пределы китайского рынка, но её характеристики и технологии уже вызывают интерес у экспертов по всему миру.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.