Из Китая с комфортом: Luxeed R7 — конкуренция Tesla на новом уровне

Китайский автопром продолжает удивлять: Luxeed R7 EREV, созданный компанией HIMA совместно с Huawei, — это гибридный внедорожник нового поколения с рекордным запасом хода в 1673 километра. Такой результат достигается благодаря сочетанию 1,5-литрового турбированного двигателя мощностью 115 кВт и современной системы EREV (Extended-Range Electric Vehicle).

Фото: commons.wikimedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гибрид Luxeed S7, Китай

В основе модели лежит платформа Huawei Giant Whale 400 В, а энергию обеспечивает тройная литиевая батарея на 53,4 кВтч в паре с 67-литровым топливным баком. При этом технология EREV минимизирует вибрации двигателя внутреннего сгорания на 90%, обеспечивая мягкость хода и тишину внутри салона.

Интерьер Luxeed R7 — это сочетание комфорта и технологий: система HarmonyOS 4, 15,6-дюймовый центральный экран, массаж, обогрев, вентиляция сидений и 18 уровней регулировки. Добавьте к этому панорамную крышу и систему автономного вождения Huawei Qiankun ADS 3.0 — и вы получаете автомобиль, готовый к любым условиям.

Модель представлена в двух версиях:

Max (задний привод) — разгон до 100 км/ч за 7,4 секунды

Ultra (полный привод) — ускоряется за 4,9 секунды

Стоимость варьируется от 299 800 до 319 800 юаней (примерно 36 000-38 440 евро), что делает R7 конкурентоспособным в классе премиальных гибридов.

На внутреннем рынке Китая у Luxeed R7 EREV большие перспективы — страна активно продвигает гибриды и электромобили. Пока неизвестно, выйдет ли модель за пределы китайского рынка, но её характеристики и технологии уже вызывают интерес у экспертов по всему миру.