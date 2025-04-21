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Секреты безопасности: как правильно управлять автоматом во время движения

1:36
Авто

Во время движения автомобиля с автоматической коробкой передач возможны разные ситуации, включая случайное переключение в нейтраль ("N"). Возникает закономерный вопрос: можно ли вернуть рычаг обратно в режим движения ("D"), не останавливаясь?

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Ответ — да, современные автоматические трансмиссии допускают возвращение из "N" в "D" на ходу, если всё делать правильно. Однако важно понимать: это не должно стать привычкой. Такие действия допустимы в экстренных или редких ситуациях, но регулярная практика может ускорить износ элементов трансмиссии.

Система управления автоматом (УУ) разработана с учётом таких случаев. При соблюдении простых правил переключение не вызовет проблем. Механики рекомендуют полностью отпустить газ (дроссельную заслонку) и переводить рычаг плавно, без резких движений или давления. Электроника автомобиля защитит узлы от перегрузки и механического повреждения.

Но есть один режим, который категорически нельзя включать во время движения — это "P" (паркинг). Включение стояночной шестерни на скорости может привести к поломке блокирующего замка, внезапной блокировке колёс, а в худшем случае — даже к опрокидыванию автомобиля. Это крайне опасно, особенно при движении на крейсерской скорости.

Итак, краткий вывод: возвращаться из "N" в "D" допустимо, но с умом. А вот "P" — это табу на ходу. Соблюдая простые рекомендации, вы сохраните автомобиль в исправности и обезопасите себя.

Уточнения

Управля́ющий автома́т устро́йство управле́ния проце́ссором (УУ) (англ. control unit, CU) — блок, устройство, компонент аппаратного обеспечения компьютеров. Представляет собой конечный дискретный автомат.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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