Хитрый план Кореи: что на самом деле значит регистрация товарных знаков Kia

На прошлой неделе в СМИ разлетелась новость, будто южнокорейский автоконцерн Kia возвращает себе позиции на российском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by LSDSL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Совместный европейский центр разработок Hyundai и Kia Motors в Рюссельсхайме, Германия

Поводом стали данные Роспатента: с начала года ведомство зарегистрировало шесть товарных знаков Kia, причём последние заявки были поданы ещё в сентябре прошлого года и одобрены 16 апреля. Согласно документам, права на бренд будут действовать до 2034 года — цифра, которая обычно говорит о серьёзных намерениях компании. Однако, по мнению экспертов, не всё так однозначно.

Автоэксперт Игорь Моржаретто развеял спекуляции о триумфальном возвращении Kia в Россию в разговоре с РИА Новости. По его словам, регистрация товарных знаков — это не сигнал к рестарту продаж. На деле всё гораздо прозаичнее: южнокорейский гигант лишь поддерживает инфраструктуру, оставшуюся с прежних времён.

Сервисное обслуживание и поставки запчастей продолжают работать, но это дань обязательствам перед старыми клиентами, а не заявка на comeback. Моржаретто подчеркнул: санкции против России, введённые странами, где базируются автоконцерны, делают полноценное возвращение крайне маловероятным.

Тогда почему же всё-таки Kia вновь включила Россию в свою стратегию, как сообщило Yonhap в середине апреля? Согласно свежим планам компании, к 2030 году она намерена продать 4,19 миллиона автомобилей по всему миру — и в этих расчётах 50 тысяч машин почему-то отведены России. Звучит интригующе, но эксперты видят здесь скорее стратегический задел, а не руководство к немедленным действиям. В условиях действующих ограничений физическое присутствие бренда в РФ почти невозможно. Скорее всего, 50 тысяч авто в планах Kia — это подушка безопасности на случай, если санкции будут сняты и рынок вновь станет доступным.

Уточнения

Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея.

