Мотоциклы СССР, которые ушли в историю, но до сих пор любимы

Мотоциклы СССР действительно заняли особое место в сердцах поклонников техники.
Многие из них стали культовыми и до сих пор вызывают ностальгию, уважение и интерес у коллекционеров и энтузиастов. Вот несколько мотоциклов, которые ушли в историю, но до сих пор любимы.
1. ИЖ Планета/ИЖ Юпитер
Производитель: Ижевский мотозавод. Годы выпуска: 1950-е — 2000-е.
Особенности:
2. Мотоциклы Урал (М-72, Урал М-63 и др.)
Производитель: Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ). Годы выпуска: с 1941 года.
Особенности:
3. Днепр (КМЗ)
Производитель: Киевский мотоциклетный завод. Годы выпуска: 1950-е — 2000-е.
Особенности:
4. Минск (ММВЗ)
Производитель: Минский мотоциклетный и велосипедный завод. Годы выпуска: с 1951 года.
Особенности:
5. Тула (Тула-ТМЗ)
Производитель: Тульский машиностроительный завод
Особенности:
Почему до сих пор любимы?
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