Мотоциклы СССР, которые ушли в историю, но до сих пор любимы

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Мотоциклы СССР действительно заняли особое место в сердцах поклонников техники.

Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ИЖ Планета 3 Лимпопо

Многие из них стали культовыми и до сих пор вызывают ностальгию, уважение и интерес у коллекционеров и энтузиастов. Вот несколько мотоциклов, которые ушли в историю, но до сих пор любимы.

1. ИЖ Планета/ИЖ Юпитер

Производитель: Ижевский мотозавод. Годы выпуска: 1950-е — 2000-е.

Особенности:

Простая и надежная конструкция

Распространённая модель в сельской местности

Юпитер имел двухцилиндровый двигатель, Планета — одноцилиндровый.

2. Мотоциклы Урал (М-72, Урал М-63 и др.)

Производитель: Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ). Годы выпуска: с 1941 года.

Особенности:

Классические модели с коляской

Военная и послевоенная техника

Легендарная проходимость, особенно в версиях с приводом на коляску

Основан на немецком BMW R71.

3. Днепр (КМЗ)

Производитель: Киевский мотоциклетный завод. Годы выпуска: 1950-е — 2000-е.

Особенности:

Популярные модели: МТ-9, МТ-10, МТ-11

Почти "брат-близнец" Урала, но с собственным характером

Надёжная техника для путешествий, особенно с коляской.

4. Минск (ММВЗ)

Производитель: Минский мотоциклетный и велосипедный завод. Годы выпуска: с 1951 года.

Особенности:

Лёгкие мотоциклы и мопеды

Простота в ремонте и обслуживании

Минск 125 — легендарная модель

5. Тула (Тула-ТМЗ)

Производитель: Тульский машиностроительный завод

Особенности:

Внедорожные мотоциклы и мотороллеры (например, "Муравей")

Использовались в армии и сельском хозяйстве

Почему до сих пор любимы?