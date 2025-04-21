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Мотоциклы СССР, которые ушли в историю, но до сих пор любимы

2:14
Авто

Мотоциклы СССР действительно заняли особое место в сердцах поклонников техники.

ИЖ Планета 3 Лимпопо
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ИЖ Планета 3 Лимпопо

Многие из них стали культовыми и до сих пор вызывают ностальгию, уважение и интерес у коллекционеров и энтузиастов. Вот несколько мотоциклов, которые ушли в историю, но до сих пор любимы.

1. ИЖ Планета/ИЖ Юпитер

Производитель: Ижевский мотозавод. Годы выпуска: 1950-е — 2000-е.

Особенности:

  • Простая и надежная конструкция
  • Распространённая модель в сельской местности
  • Юпитер имел двухцилиндровый двигатель, Планета — одноцилиндровый.

2. Мотоциклы Урал (М-72, Урал М-63 и др.)

Производитель: Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ). Годы выпуска: с 1941 года.

Особенности:

  • Классические модели с коляской
  • Военная и послевоенная техника
  • Легендарная проходимость, особенно в версиях с приводом на коляску
  • Основан на немецком BMW R71.

3. Днепр (КМЗ)

Производитель: Киевский мотоциклетный завод. Годы выпуска: 1950-е — 2000-е.

Особенности:

  • Популярные модели: МТ-9, МТ-10, МТ-11
  • Почти "брат-близнец" Урала, но с собственным характером
  • Надёжная техника для путешествий, особенно с коляской.

4. Минск (ММВЗ)

Производитель: Минский мотоциклетный и велосипедный завод. Годы выпуска: с 1951 года.

Особенности:

  • Лёгкие мотоциклы и мопеды
  • Простота в ремонте и обслуживании
  • Минск 125 — легендарная модель

5. Тула (Тула-ТМЗ)

Производитель: Тульский машиностроительный завод

Особенности:

  • Внедорожные мотоциклы и мотороллеры (например, "Муравей")
  • Использовались в армии и сельском хозяйстве

Почему до сих пор любимы?

  • Ностальгия по прошлому
  • Простота ремонта "в поле"
  • Доступность запчастей
  • Характер и душа в каждой модели
  • Многие до сих пор на ходу.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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