Спорткар или бутафория: что скрывает двойной выхлоп

Задняя часть авто с парой выхлопных труб выглядит эффектно: строго, мощно и дорого. Такой дизайн давно стал визитной карточкой спортивных и премиальных машин. Но если вы думаете, что две трубы — это всегда про мощность и производительность, спешим вас удивить: иногда это просто декорация на потеху глазу.
В дорогих машинах с большими моторами (объёмом 3-4 литра и с 6 или 8 цилиндрами) две выхлопные трубы — техническая необходимость. Такие авто действительно требуют более эффективной системы отвода выхлопных газов.
Примеры:
Mercedes AMG,
BMW M-серии,
американские пикапы.
В этих случаях выхлопная система рассчитывается инженерами под конкретный двигатель, включая диаметр труб, форму резонаторов и объём глушителей.
Малейшее вмешательство в такую систему может испортить всю аэродинамику выхлопа и даже повредить мотор, предупреждают специалисты.
Нередко двустволку можно увидеть и на бюджетных авто с 4-цилиндровыми моторами. В таких случаях это чистая эстетика, не имеющая отношения к технике.
— Производитель просто хочет придать машине спортивный вид. Часто такие "псевдотрубы" даже не подключены к выхлопной системе — работают только на внешний эффект, — пояснил директор автосалона по продаже премиум-авто.
Такие элементы можно встретить и на штатных версиях массовых моделей, и на машинах после легкого тюнинга.
Если хочется доработать выхлоп самостоятельно, помните: неправильный тюнинг может испортить машину.
При вмешательстве в штатную систему можно:
ухудшить работу двигателя,
увеличить расход топлива,
получить ошибки на приборке.
Если всё же хочется "рычать" и блестеть, доверьте доработку профессионалам, которые понимают, как сохранить баланс между звуком, внешним видом и безопасностью.
Бутафо́рия — специально изготавливаемые муляжи реальных предметов (скульптура, мебель, посуда, украшения, оружие, еда и др.), используемые в театральных спектаклях или выставляемые на витрины магазинов взамен настоящих вещей. Предметы бутафории отличаются дешевизной, непрочностью, подчёркнутой выразительностью внешней формы (при их изготовлении обычно отказываются от воспроизведения деталей, не видимых зрителю).
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