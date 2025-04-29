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Спорткар или бутафория: что скрывает двойной выхлоп

2:07
Авто

Задняя часть авто с парой выхлопных труб выглядит эффектно: строго, мощно и дорого. Такой дизайн давно стал визитной карточкой спортивных и премиальных машин. Но если вы думаете, что две трубы — это всегда про мощность и производительность, спешим вас удивить: иногда это просто декорация на потеху глазу.

глушитель
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
глушитель

Дизайн или инженерия

В дорогих машинах с большими моторами (объёмом 3-4 литра и с 6 или 8 цилиндрами) две выхлопные трубы — техническая необходимость. Такие авто действительно требуют более эффективной системы отвода выхлопных газов.

Примеры:

  • Mercedes AMG,

  • BMW M-серии,

  • американские пикапы.

В этих случаях выхлопная система рассчитывается инженерами под конкретный двигатель, включая диаметр труб, форму резонаторов и объём глушителей.

Малейшее вмешательство в такую систему может испортить всю аэродинамику выхлопа и даже повредить мотор, предупреждают специалисты.

А если мотор скромный, а труб — две

Нередко двустволку можно увидеть и на бюджетных авто с 4-цилиндровыми моторами. В таких случаях это чистая эстетика, не имеющая отношения к технике.

— Производитель просто хочет придать машине спортивный вид. Часто такие "псевдотрубы" даже не подключены к выхлопной системе — работают только на внешний эффект, — пояснил директор автосалона по продаже премиум-авто.

Такие элементы можно встретить и на штатных версиях массовых моделей, и на машинах после легкого тюнинга.

Главное — не переусердствовать

Если хочется доработать выхлоп самостоятельно, помните: неправильный тюнинг может испортить машину.

При вмешательстве в штатную систему можно:

  • ухудшить работу двигателя,

  • увеличить расход топлива,

  • получить ошибки на приборке.

Если всё же хочется "рычать" и блестеть, доверьте доработку профессионалам, которые понимают, как сохранить баланс между звуком, внешним видом и безопасностью.

Уточнения

Бутафо́рия — специально изготавливаемые муляжи реальных предметов (скульптура, мебель, посуда, украшения, оружие, еда и др.), используемые в театральных спектаклях или выставляемые на витрины магазинов взамен настоящих вещей. Предметы бутафории отличаются дешевизной, непрочностью, подчёркнутой выразительностью внешней формы (при их изготовлении обычно отказываются от воспроизведения деталей, не видимых зрителю).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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