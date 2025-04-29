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Разметки нет, штрафа не будет? Водителям объяснили нюанс

Авто

Ситуация знакома каждому водителю: весна, снег растаял, а с ним — и дорожная разметка. Белые линии едва видны, знаков нет, и в голове возникает вопрос: можно ли здесь остановиться — и не прилетит ли штраф? Как оказалось, в некоторых случаях — можно.

Дорожная разметка
Фото: commons.wikimedia.org by GilPe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дорожная разметка

Об этом рассказал представитель ГАИ.

Когда разметка теряет силу

Правила дорожного движения позволяют игнорировать разметку в случае, если она плохо различима или отсутствует вовсе. В такой ситуации приоритет получают дорожные знаки. Это актуально особенно в конце зимы, когда краска на дорогах выгорела, а новую ещё не нанесли.

Но проблема в том, что в ПДД нет чёткого определения, что считать "недостаточно различимой" разметкой. В итоге всё зависит от конкретной ситуации — и умения водителя оценивать обстановку на месте.

Пример из жизни

Допустим, вы едете по улице, где раньше была жёлтая линия — знак запрета остановки. Сейчас эта линия почти стерлась, а дорожного знака нет. Если вы остановитесь на участке длиной 15-20 метров, где визуально ничего не указывает на запрет, — формально нарушения нет.

Та же логика применима и к другим ситуациям — например, если разметка нанесена с нарушением ГОСТа или противоречит дорожным знакам.

Как действовать водителю

  • Оценивайте участок не только по памяти, а по фактическому состоянию разметки и наличию знаков.

  • Если есть сомнения — лучше зафиксировать визуальное состояние дороги на фото, особенно при парковке.

  • И помните: знак всегда важнее разметки, если они противоречат друг другу.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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