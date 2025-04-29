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Если патрулька стоит с открытым багажником — держите телефон наготове

1:56
Авто

Если на обочине стоит патрульная машина с открытым багажником, это уже не редкость — но мало кто понимает, зачем это делается. Автоюрист рассказал, что за этим могут скрываться совсем не случайные действия инспекторов ГАИ.

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Что скрывает открытый багажник

1. Дополнительная техника вне поля зрения

Иногда инспекторы размещают в багажнике внешние камеры или радары, не предусмотренные штатным оборудованием. Особенно часто такое встречается вдали от крупных городов, где меньше контроля со стороны проверяющих структур.

2. Уход от видеофиксации

На служебных авто стоят регистраторы, фиксирующие обстановку спереди и сзади. Открытая крышка багажника просто перекрывает заднюю камеру, оставляя инспекторов вне поля обзора. Что происходит за автомобилем — уже не зафиксировать.

3. Взятка "без контакта"

Некоторые автолюбители уверены: взятки кладутся в багажник, а не передаются из рук в руки. В таком случае сотрудник может сослаться на то, что купюры были подброшены, избежав юридической ответственности.

4. Маскировка машины

Если включён проблесковый маячок, но он перекрыт крышкой багажника, водитель может не сразу понять, что впереди дежурит полиция. Это увеличивает вероятность фиксации нарушений — особенно со стороны тех, кто иначе бы изменил маршрут.

Что делать водителю

Если вы заметили подобную "нештатную" картину и вас останавливает инспектор, автоюристы советуют:

  • Вести видеозапись разговора — на смартфон или видеорегистратор

  • Не подписывать документы, если не уверены в правомерности обвинения

  • Фиксировать всё происходящее: от слов до окружающей обстановки

Такие случаи могут быть не опасны — но могут оказаться началом давления или вымогательства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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