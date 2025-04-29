На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

1:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Заправились как обычно, но машина вдруг проехала меньше обычного? Удивительно, но разный пробег при одинаковом объеме топлива — явление вовсе не редкое. Об этом рассказал моторист в интервью порталу naavtotrasse.ru, отметив, что дело чаще не в водителе, а в самом бензине.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Не в манере езды дело

Даже аккуратный водитель может заметить, что после заправки на одной станции топлива хватает дольше, чем на другой. Разница — ощутимая, и её уже не спишешь на стиль вождения.

Секрет — в составе топлива

На многих российских АЗС в основе якобы "95-го" бензина лежит топливо с меньшим октановым числом, которое подгоняется под стандарт за счёт присадок.

Эти добавки:

быстро испаряются,

и теряют эффективность уже через месяц после производства.

А ведь топливо часто поступает на заправку через 1-2 недели после изготовления. И вот вы уже заливаете в бак 93-й вместо обещанного 95-го — без уведомлений и скидок.

Обман на АЗС? Да, но хитрее

Современные автомобили и их бортовые системы затрудняют жульничество, но на некоторых заправках всё ещё бывает недолив — 500-600 мл вполне могут "исчезнуть".

А это — минус 15-20 км пробега, если ездить в тех же условиях. Маленькая хитрость, большой эффект.

Есть и другие причины перерасхода

Не всегда виноват бензин.

Водители забывают, что топливо может уходить и на:

работу кондиционера,

долгий холостой ход (в пробках, на стоянке),

внезапные ускорения, не характерные для обычного стиля езды.

В целом разница между качественным и некачественным топливом проявляется в 10-20 км пробега, но всё равно неприятна — особенно если вы платите за топливо премиум-класса.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

