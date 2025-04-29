429 млн на музыку в авто: магнитолы вернулись в моду

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Март 2025 года стал месяцем автомобильного ажиотажа. По сравнению с февралем россияне потратили на автотовары на 42% больше, сообщает сервис Moneyplace (экосистема "Контур"), проанализировавший продажи на платформе Ozon.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автотовары

Что покупают чаще всего

В фокусе — всё, что связано с уходом, ремонтом и апгрейдом автомобилей. Больше всего выросли продажи:

Защиты кузова - +262%

Балансировочных грузов для шин — +152%

Дисков - +183%

Похоже, автомобилисты всерьёз взялись за внешний вид и безопасность своих машин.

Автоуход — уже не роскошь

Только на чистящие средства россияне потратили 78 млн рублей (+59% к февралю). В общей сложности на автокосметику ушло 331 млн рублей, в том числе:

Краски и грунтовки - 61 млн

Щётки и салфетки - 53 млн

Воски и полироли - 41 млн

Мини-мойки высокого давления - 17 млн

Весна — и машины тоже хотят быть чистыми и красивыми.

Антикор и масла: профилактика под капотом

Продажи антикоррозийной автохимии выросли на 60% - не удивительно после снежной и солёной зимы.

Но больше всего денег россияне потратили на моторные масла - 805 млн рублей только за март. Это на 42% больше, чем в марте 2024 года.

А что с "железом"

На стойки стабилизатора и подвеску ушло 262 млн рублей,

на тормозные диски и усилители — 242 млн (что на 30% больше, чем годом ранее).

Аудио, сигнализация и тюнинг — кто сказал, что это не в приоритете

Автомагнитолы — взрывной рост: +52% к февралю и +264% к прошлому марту, сумма — 429 млн рублей

Сигнализации — +27% к февралю и +99% год к году, потрачено 94 млн рублей

Тюнинг и внешний декор — 306 млн рублей

Кузовная защита — ещё 141 млн рублей

Автовладельцы начали весну с решительного апгрейда. Деньги текут не только на безопасность и техобслуживание, но и на внешний блеск и музыку в салоне. Видимо, хорошая погода — лучший повод напомнить себе, как приятно управлять машиной, в которой всё работает и сверкает.