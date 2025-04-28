Audi собирается переехать: производство могут перенести в США

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится к крупному стратегическому шагу — переводу производства автомобилей бренда Audi в США. Об этом рассказал генеральный директор компании Оливер Блюме.

Фото: commons.wikimedia.org by More Cars from Berlin, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Audi A8L

Причина — всё более жёсткая торговая политика США и высокие пошлины на импорт, которые больно бьют по европейским автопроизводителям.

"У нас есть стратегия, ориентированная на будущее, и ряд интересных проектов для американского рынка. Мы уже ведём конструктивный диалог с правительством США", — заявил Блюме.

Почему США

Американский рынок остаётся ключевым для Audi, особенно в сегментах SUV и электромобилей. Производство внутри страны не только обходит пошлины, но и снижает логистические расходы, а также позволяет быстрее адаптироваться к запросам покупателей.

Где именно

Volkswagen уже имеет завод в Теннесси, где выпускает автомобили под основным брендом. Сейчас строится ещё один — в Южной Каролине, ориентированный на новую марку Scout — линейку электромобилей, разрабатываемую специально для США.

Логично, что Audi может стать следующим звеном в локализации производства.

Что это значит для рынка

Переезд Audi в Штаты — это:

снижение зависимости от европейской логистики,

ответ на новые торговые барьеры,

усиление позиций Volkswagen на территории США,

и возможный рост конкуренции среди премиум-брендов, особенно в сегменте электромобилей.

Импортные пошлины, которые США ввели в отношении европейских автомобилей, уже заставили не одну компанию пересматривать стратегию. Для Audi шаг в сторону американского сборочного цеха может стать не только антикризисным, но и инвестиционным решением в будущее.

Уточнения

Audi AG — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. Штаб-квартира расположена в городе Ингольштадт (Германия). Девиз — Vorsprung durch Technik (с нем. — «Прогресс через технологии»). Объём производства в 2016 году составил около 1 903 259 автомобилей.

