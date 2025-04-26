Проверка тормозов вместо одной замены шин? Вот как меняется сервис

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2:00
Авто

Весна — традиционно горячая пора для шиномонтажа. Но в 2025 году автомобилисты начали переобуваться раньше, платят больше, а заодно оформляют всё больше дополнительных услуг. Эксперты международной сети Fit Service поделились цифрами, которые раскрывают неожиданные детали этого сезона.

шиномонтаж
Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain
шиномонтаж

Сколько теперь стоит "переобуться"

Средний чек в марте на услуги с шиномонтажом составил 7 219 рублей — это на 12% выше, чем в марте прошлого года. И, судя по спросу, автовладельцев такая цена не отпугнула.

Где начался ажиотаж

Сезон стартовал раньше обычного — и особенно ярко это проявилось в:

  • Южном

  • Центральном

  • Северо-Кавказском

  • Приволжском

  • Северо-Западном федеральных округах

В этих регионах март был по-настоящему "горячим" — автомобилисты массово поехали на сервисы сразу после схода снега.

Восток и Сибирь — с опозданием

На апрель пришёлся основной пик активности в:

  • Уральском

  • Сибирском

  • Дальневосточном округах

Здесь сезон отыграл по более привычному сценарию — с запозданием на пару недель, но тоже с большим наплывом клиентов.

Как изменился спрос

  • +78% — столько составил рост количества услуг шиномонтажа в марте 2025 по сравнению с мартом 2024

  • В то же время апрель показал снижение на 15% год к году

  • Количество сопутствующих услуг в мартовских чеках выросло на 82%: помимо замены шин, водители всё чаще заказывают развал-схождение, проверку подвески и диагностику тормозной системы

Что это значит

Тренд очевиден: водители начали думать не только о сезонной замене резины, но и о профилактике, чтобы сэкономить в долгосрочной перспективе. И сервисы, и маркетплейсы от этого только выигрывают.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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