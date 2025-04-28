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Шины растут как на дрожжах: почему россияне массово переходят на 18+

2:13
Авто

Весной 2025 года в России наметился неожиданный, но уверенный тренд: автолюбители всё чаще выбирают большие шины — от 18 до 22 дюймов. Причём рост спроса на такие размеры оказался настолько резким, что статистика не просто удивила — она озадачила даже экспертов.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Цифры, от которых расширяются глаза

По сравнению с началом прошлого года:

  • число услуг шиномонтажа с 19-дюймовыми шинами выросло на 159%

  • с 18-дюймовыми — на 140%

  • с 22-дюймовыми — на 100%

Всё это — данные сервиса Moneyplace (экосистема "Контур"), собранные на основе информации от Ozon, сети Fit Service и системы "Честный знак".

Что происходит на дорогах?

Как объясняет техдиректор Fit Service Никита Родионов, всё больше клиентов приезжают на кроссоверах и минивэнах — их доля среди обращений по шиномонтажу выросла почти вдвое (+95%). Вывод: все тянутся к высоким, уверенным на дороге автомобилям с крупными колёсами.

И сколько на всё это тратят?

В марте россияне отдали свыше 242 млн рублей только на замену шин. Выручка Ozon от продаж летней резины и дисков подскочила в 1,5 раза по сравнению с февралем. В лидерах — бренды:

  • Cordiant (продано более 2000 комплектов),

  • Sailun, Viatti, Pirelli, Centara,

  • и отечественная КАМА.

А что с импортом?

Несмотря на рост спроса, объём ввезённых шин снизился на 8% в сравнении с прошлым годом — около 9 миллионов штук.

  • Из них 46% — импорт,

  • и из этого объёма 92% — летняя резина.

  • Всесезонка почти исчезла с горизонта: всего 3% от импорта, что составляет лишь 201 тысячу штук.

Почему это важно

Рынок меняется: люди выбирают мощнее, выше и современнее. Это влияет и на сервисы, и на логистику, и на ассортимент. Большие колёса — не просто мода, а отражение нового автоповедения россиян.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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