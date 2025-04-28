Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет

Автомобилю исполнилось пять лет? Значит, пришло время быть внимательнее. Даже если внешне всё в порядке, "возрастные" проблемы уже могут подкрадываться изнутри. Эксперты платформы СберАвто рассказали, какие скрытые износы чаще всего портят жизнь водителям — и как их вовремя обнаружить.
1. Кузов и антикор
Каждый год проводите визуальный осмотр — особенно в местах, где "селится" коррозия:
колесные арки
подкрылки
днище
Если ездите по дорогам, где зимой щедро сыпят реагенты — обновлять антикор обязательно.
2. Дренаж и салон
Застой влаги — верный путь к плесени и запаху сырости.
Проверьте:
не забиты ли дренажные отверстия
не мокнет ли ковролин
нет ли конденсата на стёклах
3. Топливные шланги
Со временем они теряют эластичность и становятся хрупкими. А это уже — риск утечек топлива и возгораний. Если при заправке появился резкий запах бензина — стоит насторожиться.
4. Электрика
Если:
не работает стеклоподъёмник,
глючит датчик,
"жмётся" кнопка —
возможно, причина в окислении контактов. Влага и время делают своё дело, и начинать стоит с диагностики электропроводки.
5. Петли, замки, вибрации
Да, даже они важны. Скрипящие замки, расшатанные петли и посторонние звуки могут указывать на проблемы с опорами двигателя. Игнорировать — значит откладывать в будущем неприятный и дорогой ремонт.
Гарантия на автомобиль — обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговорённого гарантийного срока. Информация об условиях гарантии на автомобиль прописываются в сервисной книжке.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?