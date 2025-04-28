Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заменители сахара: помогают ли низкокалорийные подсластители действительно контролировать вес и уровень сахара в крови
Вот какую ванну нужно брать, чтобы не жалеть о выборе
Домашнее окрашивание 2025: как попасть в тренд и не навредить волосам
Хрустят и тают во рту: быстрые слойки с апельсиновым джемом
Секрет раскрыт: этот освежитель воздуха превратит вашу спальню в райский уголок
Богу молиться надо: Гузеева раскритиковала Якубовича за жалобы на Поле чудес
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Пластырь, чтобы читать мысли, разоблачит тысячи людей: вот что умеет детектор лжи на лице

Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет

1:39
Авто

Автомобилю исполнилось пять лет? Значит, пришло время быть внимательнее. Даже если внешне всё в порядке, "возрастные" проблемы уже могут подкрадываться изнутри. Эксперты платформы СберАвто рассказали, какие скрытые износы чаще всего портят жизнь водителям — и как их вовремя обнаружить.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Где прячутся первые проблемы

1. Кузов и антикор

Каждый год проводите визуальный осмотр — особенно в местах, где "селится" коррозия:

  • колесные арки

  • подкрылки

  • днище

Если ездите по дорогам, где зимой щедро сыпят реагенты — обновлять антикор обязательно.

2. Дренаж и салон

Застой влаги — верный путь к плесени и запаху сырости.

Проверьте:

  • не забиты ли дренажные отверстия

  • не мокнет ли ковролин

  • нет ли конденсата на стёклах

3. Топливные шланги

Со временем они теряют эластичность и становятся хрупкими. А это уже — риск утечек топлива и возгораний. Если при заправке появился резкий запах бензина — стоит насторожиться.

4. Электрика

Если:

  • не работает стеклоподъёмник,

  • глючит датчик,

  • "жмётся" кнопка —
    возможно, причина в окислении контактов. Влага и время делают своё дело, и начинать стоит с диагностики электропроводки.

5. Петли, замки, вибрации

Да, даже они важны. Скрипящие замки, расшатанные петли и посторонние звуки могут указывать на проблемы с опорами двигателя. Игнорировать — значит откладывать в будущем неприятный и дорогой ремонт.

Уточнения

Гарантия на автомобиль — обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговорённого гарантийного срока. Информация об условиях гарантии на автомобиль прописываются в сервисной книжке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Авто
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Домашнее окрашивание 2025: как попасть в тренд и не навредить волосам
Хрустят и тают во рту: быстрые слойки с апельсиновым джемом
Секрет раскрыт: этот освежитель воздуха превратит вашу спальню в райский уголок
Богу молиться надо: Гузеева раскритиковала Якубовича за жалобы на Поле чудес
Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет
Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Пластырь, чтобы читать мысли, разоблачит тысячи людей: вот что умеет детектор лжи на лице
Никаких больше пустоцветов: как гарантировать урожай клубники на своем участке
Албания отменила безвиз для Белоруссии: кого всё ещё пустят без визы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.