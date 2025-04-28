Авто вроде целое, а деньги утекают: 6 скрытых проблем после 5 лет

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобилю исполнилось пять лет? Значит, пришло время быть внимательнее. Даже если внешне всё в порядке, "возрастные" проблемы уже могут подкрадываться изнутри. Эксперты платформы СберАвто рассказали, какие скрытые износы чаще всего портят жизнь водителям — и как их вовремя обнаружить.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Где прячутся первые проблемы

1. Кузов и антикор

Каждый год проводите визуальный осмотр — особенно в местах, где "селится" коррозия:

колесные арки

подкрылки

днище

Если ездите по дорогам, где зимой щедро сыпят реагенты — обновлять антикор обязательно.

2. Дренаж и салон

Застой влаги — верный путь к плесени и запаху сырости.

Проверьте:

не забиты ли дренажные отверстия

не мокнет ли ковролин

нет ли конденсата на стёклах

3. Топливные шланги

Со временем они теряют эластичность и становятся хрупкими. А это уже — риск утечек топлива и возгораний. Если при заправке появился резкий запах бензина — стоит насторожиться.

4. Электрика

Если:

не работает стеклоподъёмник,

глючит датчик,

"жмётся" кнопка —

возможно, причина в окислении контактов. Влага и время делают своё дело, и начинать стоит с диагностики электропроводки.

5. Петли, замки, вибрации

Да, даже они важны. Скрипящие замки, расшатанные петли и посторонние звуки могут указывать на проблемы с опорами двигателя. Игнорировать — значит откладывать в будущем неприятный и дорогой ремонт.

Уточнения

Гарантия на автомобиль — обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговорённого гарантийного срока. Информация об условиях гарантии на автомобиль прописываются в сервисной книжке.



