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Секреты сервисной книжки: как выбрать масло и не ошибиться

1:52
Авто

Красивые канистры, громкие обещания и рекламные лозунги — всё это звучит заманчиво, но не имеет смысла, если не обращать внимания на главное. Настоящий выбор моторного масла начинается не в автомагазине, а с… сервисной книжки вашего автомобиля.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Именно там — ответы на все вопросы. Директор компании Vertex Group (бренд Tamashi) Константин Ожогин объяснил, почему технические характеристики важнее брендов.

Что искать в сервисной книжке

1. Классификация API
Это международный стандарт.

  • Первая буква: S — бензин, C — дизель.

  • Вторая — уровень качества (чем дальше по алфавиту, тем лучше).
    Пример: API SN лучше, чем API SM.
    Комбинации вроде SL/CF — универсальны для обоих типов моторов.

2. ILSAC
Более жёсткие нормы на базе API. Применяются в основном для японских и американских авто.

3. Вязкость SAE
Пример:

  • 0W-20 — идеальное для зимы,

  • SAE 40 — для жарких условий,

  • 5W-40 — всесезонный вариант.

Здесь важно учитывать климат и условия эксплуатации.

4. Спецификации JASO
Нужны, если вы ездите на японской технике или мотоцикле.

  • FB, FC, FD — для двухтактных моторов

  • MA, MA1, MA2 — для четырёхтактных

5. Для дизеля — отдельные стандарты:

  • DH-1 - для "грязного" топлива

  • DH-2 - для машин с фильтрами

  • DL-1 - для дизелей с системой очистки выхлопа

Главное правило

Не выбирайте масло на глаз — выбирайте по инструкции. Только ориентируясь на точные допуски и спецификации, можно быть уверенным, что двигатель работает правильно, надёжно и без износа.

Уточнения

Гарантия на автомобиль — обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговорённого гарантийного срока. Информация об условиях гарантии на автомобиль прописываются в сервисной книжке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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