Секреты сервисной книжки: как выбрать масло и не ошибиться

Красивые канистры, громкие обещания и рекламные лозунги — всё это звучит заманчиво, но не имеет смысла, если не обращать внимания на главное. Настоящий выбор моторного масла начинается не в автомагазине, а с… сервисной книжки вашего автомобиля.
Именно там — ответы на все вопросы. Директор компании Vertex Group (бренд Tamashi) Константин Ожогин объяснил, почему технические характеристики важнее брендов.
1. Классификация API
Это международный стандарт.
Первая буква: S — бензин, C — дизель.
Вторая — уровень качества (чем дальше по алфавиту, тем лучше).
Пример: API SN лучше, чем API SM.
Комбинации вроде SL/CF — универсальны для обоих типов моторов.
2. ILSAC
Более жёсткие нормы на базе API. Применяются в основном для японских и американских авто.
3. Вязкость SAE
Пример:
0W-20 — идеальное для зимы,
SAE 40 — для жарких условий,
5W-40 — всесезонный вариант.
Здесь важно учитывать климат и условия эксплуатации.
4. Спецификации JASO
Нужны, если вы ездите на японской технике или мотоцикле.
FB, FC, FD — для двухтактных моторов
MA, MA1, MA2 — для четырёхтактных
5. Для дизеля — отдельные стандарты:
DH-1 - для "грязного" топлива
DH-2 - для машин с фильтрами
DL-1 - для дизелей с системой очистки выхлопа
Не выбирайте масло на глаз — выбирайте по инструкции. Только ориентируясь на точные допуски и спецификации, можно быть уверенным, что двигатель работает правильно, надёжно и без износа.
Гарантия на автомобиль — обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговорённого гарантийного срока. Информация об условиях гарантии на автомобиль прописываются в сервисной книжке.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?