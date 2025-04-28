Секреты сервисной книжки: как выбрать масло и не ошибиться

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Красивые канистры, громкие обещания и рекламные лозунги — всё это звучит заманчиво, но не имеет смысла, если не обращать внимания на главное. Настоящий выбор моторного масла начинается не в автомагазине, а с… сервисной книжки вашего автомобиля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Именно там — ответы на все вопросы. Директор компании Vertex Group (бренд Tamashi) Константин Ожогин объяснил, почему технические характеристики важнее брендов.

Что искать в сервисной книжке

1. Классификация API

Это международный стандарт.

Первая буква: S — бензин, C — дизель.

Вторая — уровень качества (чем дальше по алфавиту, тем лучше).

Пример: API SN лучше, чем API SM.

Комбинации вроде SL/CF — универсальны для обоих типов моторов.

2. ILSAC

Более жёсткие нормы на базе API. Применяются в основном для японских и американских авто.

3. Вязкость SAE

Пример:

0W-20 — идеальное для зимы,

SAE 40 — для жарких условий,

5W-40 — всесезонный вариант.

Здесь важно учитывать климат и условия эксплуатации.

4. Спецификации JASO

Нужны, если вы ездите на японской технике или мотоцикле.

FB, FC, FD — для двухтактных моторов

MA, MA1, MA2 — для четырёхтактных

5. Для дизеля — отдельные стандарты:

DH-1 - для "грязного" топлива

DH-2 - для машин с фильтрами

DL-1 - для дизелей с системой очистки выхлопа

Главное правило

Не выбирайте масло на глаз — выбирайте по инструкции. Только ориентируясь на точные допуски и спецификации, можно быть уверенным, что двигатель работает правильно, надёжно и без износа.

Уточнения

Гарантия на автомобиль — обязательства завода-изготовителя производить ремонт или замену детали, имеющей заводской дефект, в течение оговорённого гарантийного срока. Информация об условиях гарантии на автомобиль прописываются в сервисной книжке.

