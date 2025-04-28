Не ведитесь на уговоры: когда техосмотр при продаже — не ваш долг

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Продаёте машину, а покупатель настаивает на техосмотре? Особенно если автомобилю больше шести лет — ситуация, знакомая многим. Но обязан ли продавец выполнять это требование?

Фото: Freepik by standret Автосервис

Ответ на популярный вопрос дал генерал-лейтенант полиции и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Закон на стороне продавца

Если речь идёт о легковом автомобиле, который не используется в коммерческих целях, требовать обязательного техосмотра перед продажей — нельзя. Закон этого не требует.

А как же диагностическая карта

Да, она действительно нужна при регистрации, если с момента выпуска машины прошло более четырёх лет. Но кто именно должен пройти техосмотр — не установлено. Это может сделать и продавец, и покупатель. Всё зависит от договорённости между сторонами.

"Право проходить техосмотр перед регистрацией есть как у бывшего владельца, так и у нового. Кто именно это сделает — решают участники сделки", — отметил Михаил Черников.

Что делать на практике

Если хотите ускорить процесс продажи, можно пройти техосмотр заранее — и предоставить покупателю уже готовую карту.

Но если покупатель настаивает, а вы не готовы — смело обсуждайте, кто из вас будет этим заниматься.

Законодательных оснований требовать от продавца техосмотр нет, если машина легковая и не работает в такси или грузоперевозках.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами.



