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Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов

2:09
Авто

Когда на повороте появлялась жёлто-красная "гармошка" с надписью Ikarus — вся остановка будто оживала.

Икарус 283 - Ikarus 283
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икарус 283 - Ikarus 283

Это был не просто автобус. Это был кусочек Европы на улицах Советского Союза.

Откуда взялись Икарусы?

Венгерский автобусный завод Ikarus начал поставки в СССР в 1960-е. А массово на улицах наших городов эти яркие красавцы появились в 70-х и 80-х. Советские пассажиры поначалу просто не верили глазам: автобус с мягкими сиденьями, мощным двигателем, плавной посадкой и настоящими шторами!

Почему их все полюбили?

  • Ikarus 260 — одиночный городской автобус: уютный, манёвренный.
  • Ikarus 280 — легендарная "гармошка": мог увезти полрайона.
  • Ikarus 250 — междугородний красавец: с лампочками для чтения и обивкой, как в кинотеатре.

Водители уважали за удобство и управляемость, а пассажиры — за комфорт и плавный ход. Да и сам внешний вид казался иномарочным чудом на фоне советских "кубиков".

Что удивляло больше всего?

  • Запах пластика и ткани, не похожий на ПАЗ или ЛАЗ.
  • Двери, которые открывались без скрежета.
  • Сиденья, где можно было удобно уснуть после смены.

И… отопление, которое действительно работало!

Где чаще всего ездили?

Икарусы стали привычным видом в Москве, Волгограде, Тбилиси, Риге, Минске и других крупных городах.
Они работали на оживлённых линиях, а "гармошки" особенно любили на длинных маршрутах и час-пик.

Икарусы были не просто автобусами — они были событием. Каждая поездка в нём казалась чуть-чуть путешествием: с мягким ходом, чужим акцентом и мечтами о загранице. Венгерский транспорт стал самым уютным импортом в повседневной жизни миллионов советских людей.

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Хочешь — могу сделать список "Что всегда происходило в Икарусе в час пик" 😄

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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