Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов

Когда на повороте появлялась жёлто-красная "гармошка" с надписью Ikarus — вся остановка будто оживала.
Это был не просто автобус. Это был кусочек Европы на улицах Советского Союза.
Откуда взялись Икарусы?
Венгерский автобусный завод Ikarus начал поставки в СССР в 1960-е. А массово на улицах наших городов эти яркие красавцы появились в 70-х и 80-х. Советские пассажиры поначалу просто не верили глазам: автобус с мягкими сиденьями, мощным двигателем, плавной посадкой и настоящими шторами!
Почему их все полюбили?
Водители уважали за удобство и управляемость, а пассажиры — за комфорт и плавный ход. Да и сам внешний вид казался иномарочным чудом на фоне советских "кубиков".
Что удивляло больше всего?
И… отопление, которое действительно работало!
Где чаще всего ездили?
Икарусы стали привычным видом в Москве, Волгограде, Тбилиси, Риге, Минске и других крупных городах.
Они работали на оживлённых линиях, а "гармошки" особенно любили на длинных маршрутах и час-пик.
Икарусы были не просто автобусами — они были событием. Каждая поездка в нём казалась чуть-чуть путешествием: с мягким ходом, чужим акцентом и мечтами о загранице. Венгерский транспорт стал самым уютным импортом в повседневной жизни миллионов советских людей.
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Хочешь — могу сделать список "Что всегда происходило в Икарусе в час пик" 😄
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