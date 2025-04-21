Первые рейсы Икарусов: Венгрия на улицах советских городов

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда на повороте появлялась жёлто-красная "гармошка" с надписью Ikarus — вся остановка будто оживала.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икарус 283 - Ikarus 283

Это был не просто автобус. Это был кусочек Европы на улицах Советского Союза.

Откуда взялись Икарусы?

Венгерский автобусный завод Ikarus начал поставки в СССР в 1960-е. А массово на улицах наших городов эти яркие красавцы появились в 70-х и 80-х. Советские пассажиры поначалу просто не верили глазам: автобус с мягкими сиденьями, мощным двигателем, плавной посадкой и настоящими шторами!

Почему их все полюбили?

Ikarus 260 — одиночный городской автобус: уютный, манёвренный.

Ikarus 280 — легендарная "гармошка": мог увезти полрайона.

Ikarus 250 — междугородний красавец: с лампочками для чтения и обивкой, как в кинотеатре.

Водители уважали за удобство и управляемость, а пассажиры — за комфорт и плавный ход. Да и сам внешний вид казался иномарочным чудом на фоне советских "кубиков".

Что удивляло больше всего?

Запах пластика и ткани, не похожий на ПАЗ или ЛАЗ.

Двери, которые открывались без скрежета.

Сиденья, где можно было удобно уснуть после смены.

И… отопление, которое действительно работало!

Где чаще всего ездили?

Икарусы стали привычным видом в Москве, Волгограде, Тбилиси, Риге, Минске и других крупных городах.

Они работали на оживлённых линиях, а "гармошки" особенно любили на длинных маршрутах и час-пик.

Икарусы были не просто автобусами — они были событием. Каждая поездка в нём казалась чуть-чуть путешествием: с мягким ходом, чужим акцентом и мечтами о загранице. Венгерский транспорт стал самым уютным импортом в повседневной жизни миллионов советских людей.

---

Хочешь — могу сделать список "Что всегда происходило в Икарусе в час пик" 😄