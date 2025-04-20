Военные дизельные моторы. ЯМЗ — мощное чудо с Ярославля

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ЯМЗ — это не просто моторы, это сердце советской тяжёлой техники.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

Настоящие дизельные "тараканы": неубиваемые, мощные, работоспособные в грязи, снегу и при минус 40. Ярославский моторный завод (ЯМЗ) с конца 40-х стал кузницей дизельных моторов для армии, автопрома и даже флота.

Военные дизельные моторы ЯМЗ: легенды советского фронта

ЯМЗ-236

Тип: V6 дизель. Объём: 11.15 л. Мощность: 180-300 л. с.

Устанавливался на: КрАЗ-255Б (трёхосник-болотоход), МАЗ-500, ЗиЛ-157 модерн. Обеспечивал тягу даже при полной загрузке в 10 тонн — в гору, по болоту, по снегу.

Этот мотор проектировали как военный — выносливость стояла выше комфорта. При правильно отлаженной системе — запускался без подогрева при -25°C.

ЯМЗ-238 (легенда среди дизелей)

Тип: V8 дизель. Объём: 14.86 л. Мощность: 240-330 л. с.

Устанавливался на: Урал-4320, КрАЗ-260, МАЗ-543, БАЗ-135, ЗиЛ-131 (модиф.), а также артиллерийские тягачи.

"238-й" — самый массовый тяжёлый дизель СССР. Производится до сих пор! Мотор выдерживал 500 тыс. км без капремонта при хорошем обслуживании.

Использовался на ракетных тягачах, перевозящих баллистические ракеты — доверие на высшем уровне. Установлен на знаменитый Урал-375Д с ЗРК "Оса" и других ПВО-комплексах.

ЯМЗ-240

Тип: V12 дизель. Объём: 25.9 л. Мощность: до 500 л. с.

Устанавливался на: тяжёлые военные тягачи, инженерную технику, танковые шасси, спецмашины.

Зверь-мотор. Работал в условиях, когда другие моторы просто умирали. Им оснащались мостоукладчики, танковые тягачи, автокраны грузоподъёмностью 60+ тонн.

Его глушитель звучал как взлёт реактивного самолёта — "музыка механиков".

Особенности и почему это "чудо с Ярославля"