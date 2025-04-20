Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес
Что делать, если ваш отпуск превратился в кошмар: права туристов, о которых вы не знали
Курица и крупы вместо деликатесов: как инфляция меняет наши покупки

Автобусы ЛАЗ и ПАЗ — душа маршрута

1:51
Авто

Они были шумными, трясли на кочках, но без них не обходился ни один день — от деревни до мегаполиса.

автобус ЛАЗ
Фото: commons.wikimedia.org by Anton2006s, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автобус ЛАЗ

Давайте вспомним ярких представителей советских автобусов: ПАЗ и ЛАЗ.

ЛАЗ — большой, с гулким эхом и запахом дороги

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) выпускал настоящих гигантов для городских и междугородних маршрутов. Самый культовый — ЛАЗ-695, "ЛАЗик" с плавными обводами, синей или красной окраской и характерным задним двигателем.

Внутри — сиденья с мягкой дерматиновой обивкой, окна с форточками и… часто открытая дверь летом.

Когда заходил водитель — включался тот самый "рёв мотора", и автобус медленно, но уверенно катил по улицам, собирая дачников, школьников и "перевозку картошки".

ПАЗ — малый, но вездесущий

ПАЗики, особенно ПАЗ-672, стали символом села и пригородных дорог. Низкий, пузатый, с круглой мордочкой — он проезжал туда, где и дорога-то была условная.

В ПАЗе пахло соляркой, телогрейками и курицей в пакете. Его любили за проходимость и выносливость. Он мог не заводиться с первого раза, но если уж тронулся — доедет.

Они были разными, но родными

ЛАЗы забирали тебя в город или на юг, под шорох шторок и жаркое солнце сквозь запотевшие окна.

ПАЗики везли на работу, в школу, в роддом, на рынок. В них слушали сплетни, громкие разговоры и радио "Маяк".

Это были не просто автобусы. Это были маршруты жизни — с гудком на повороте, со вздохами пассажиров, с кондукторами в ватниках. ЛАЗ и ПАЗ — как две стороны одной дороги, по которой ехала целая страна.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Моя новая любовь: певица Ханна шокировала фанатов дорогостоящим аксессуаром
Бюджетный обед по-советски: 5 простых, но сытных блюд в кафешке
Детский сад и дедушкина Волга: Баста поделился любимым воспоминанием из детства
Электросамокаты под прицелом: скрытые угрозы и спасительные меры
Забудьте про болезни: обработка сливы и вишни работает на опережение
Гарри Поттер в новом свете: Джон Литгоу дал поклонникам обещание
Секретный джентльмен: Снигирь и Цыганов поделились редкими кадрами с девятилетним сыном
Яйца на вес золота: путешественник удивился, узнав, сколько они стоят в Великобритании
Духи, которые не улетучатся, ногти, которые не треснут — всё решает один бьюти-ритуал
Уроки жизни от Ирины Безруковой: как найти смысл в потере близких?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.