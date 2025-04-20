Автобусы ЛАЗ и ПАЗ — душа маршрута

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Они были шумными, трясли на кочках, но без них не обходился ни один день — от деревни до мегаполиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton2006s, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автобус ЛАЗ

Давайте вспомним ярких представителей советских автобусов: ПАЗ и ЛАЗ.

ЛАЗ — большой, с гулким эхом и запахом дороги

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) выпускал настоящих гигантов для городских и междугородних маршрутов. Самый культовый — ЛАЗ-695, "ЛАЗик" с плавными обводами, синей или красной окраской и характерным задним двигателем.

Внутри — сиденья с мягкой дерматиновой обивкой, окна с форточками и… часто открытая дверь летом.

Когда заходил водитель — включался тот самый "рёв мотора", и автобус медленно, но уверенно катил по улицам, собирая дачников, школьников и "перевозку картошки".

ПАЗ — малый, но вездесущий

ПАЗики, особенно ПАЗ-672, стали символом села и пригородных дорог. Низкий, пузатый, с круглой мордочкой — он проезжал туда, где и дорога-то была условная.

В ПАЗе пахло соляркой, телогрейками и курицей в пакете. Его любили за проходимость и выносливость. Он мог не заводиться с первого раза, но если уж тронулся — доедет.

Они были разными, но родными

ЛАЗы забирали тебя в город или на юг, под шорох шторок и жаркое солнце сквозь запотевшие окна.

ПАЗики везли на работу, в школу, в роддом, на рынок. В них слушали сплетни, громкие разговоры и радио "Маяк".

Это были не просто автобусы. Это были маршруты жизни — с гудком на повороте, со вздохами пассажиров, с кондукторами в ватниках. ЛАЗ и ПАЗ — как две стороны одной дороги, по которой ехала целая страна.