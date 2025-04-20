Верховина или Карпаты: что выбирали советские подростки

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В советское время мотоциклы и мопеды были мечтой каждого подростка.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Конаев, музей ретро-автомобилей, мопед Карпаты

Велосипед "Орлёнок" — хорошо, но движок, выхлоп, скорость — это уже серьёзно. И вот на горизонте появлялись два самых популярных варианта: "Верховина" и "Карпаты". Они стоили по силам многим семьям, не требовали прав и дарили ощущение настоящей свободы.

Но — что же выбрать?

"Верховина": старший брат и классика 70-х

Производилась на Львовском мотозаводе с конца 1960-х до начала 80-х. Это был настоящий мопед, но больше похожий на полноценный мотоцикл.

Плюсы "Верховины":

Серьёзный внешний вид, "взрослый" стиль

Удобное широкое сиденье

Простота конструкции

Хорошая проходимость

Легко ремонтировалась подручными средствами

Минусы:

Сравнительно тяжеловат для подростка

Зажигание — капризное

Мог капать бензин — надо было следить

Самыми известными были модели "Верховина-5" и "Верховина-7". Подростки в 70-х часто мечтали именно о ней.

"Карпаты": хит 80-х и выбор молодёжи

Появились чуть позже — также во Львове, но уже как более лёгкий и модернизированный вариант. Ближе к мопеду в классическом понимании: миниатюрный, юркий и стильный.

Плюсы "Карпат":

Легче по весу, проще управлять

Стильный вид (особенно для 80-х)

Удобная рама для подростков

Больше аксессуаров и обновлений по сравнению с "Верховиной"

Популярность — почти у каждого был знакомый с "Карпатами"

Минусы:

Меньше надёжность на бездорожье

Требовали частой настройки

Многие жаловались на "капризный" карбюратор

Особенно популярными были "Карпаты-2" и "Карпаты-РМ" (с ручным сцеплением).

Что выбирали?

В 70-х подростки больше тяготели к "Верховине" — надёжная, "взрослая", грозная.

В 80-х всё чаще выбирали "Карпаты" — современнее, легче, доступнее.

Часто выбор зависел от старших братьев: что досталось по наследству — тем и катались. В деревнях чаще брали то, что проще чинить. В городах — что круче смотрится.

"Карпаты" и "Верховина" — это не просто техника. Это символы эпохи, подростковой свободы и тех времён, когда сэкономленные на обедах копейки шли на бензин, а друг на другом сверялись не лошадиными силами, а звуком выхлопа.