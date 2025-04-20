Верховина или Карпаты: что выбирали советские подростки

В советское время мотоциклы и мопеды были мечтой каждого подростка.
Велосипед "Орлёнок" — хорошо, но движок, выхлоп, скорость — это уже серьёзно. И вот на горизонте появлялись два самых популярных варианта: "Верховина" и "Карпаты". Они стоили по силам многим семьям, не требовали прав и дарили ощущение настоящей свободы.
Но — что же выбрать?
"Верховина": старший брат и классика 70-х
Производилась на Львовском мотозаводе с конца 1960-х до начала 80-х. Это был настоящий мопед, но больше похожий на полноценный мотоцикл.
Плюсы "Верховины":
Минусы:
Самыми известными были модели "Верховина-5" и "Верховина-7". Подростки в 70-х часто мечтали именно о ней.
"Карпаты": хит 80-х и выбор молодёжи
Появились чуть позже — также во Львове, но уже как более лёгкий и модернизированный вариант. Ближе к мопеду в классическом понимании: миниатюрный, юркий и стильный.
Плюсы "Карпат":
Минусы:
Особенно популярными были "Карпаты-2" и "Карпаты-РМ" (с ручным сцеплением).
Что выбирали?
В 70-х подростки больше тяготели к "Верховине" — надёжная, "взрослая", грозная.
В 80-х всё чаще выбирали "Карпаты" — современнее, легче, доступнее.
Часто выбор зависел от старших братьев: что досталось по наследству — тем и катались. В деревнях чаще брали то, что проще чинить. В городах — что круче смотрится.
"Карпаты" и "Верховина" — это не просто техника. Это символы эпохи, подростковой свободы и тех времён, когда сэкономленные на обедах копейки шли на бензин, а друг на другом сверялись не лошадиными силами, а звуком выхлопа.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.