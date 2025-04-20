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Бортжурнал Жигулей: скрипы, запах бензина и любовь с первого ремонта

1:49
Авто

С "Жигулями" не было скучно. Эта машина учила жизни: с ключом в руках, с ветром в окна и вечно пахнущим бензином багажником.

Ваз 2101
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2101

Это не просто транспорт — это философия гаража, набор анекдотов и первое "сам сделал".

Скрипы — не баг, а фича

Каждый владелец знал: если в машине что-то не скрипит — значит, оно просто отвалилось. Панель могла поскрипывать на кочках, двери отзывались эхом металла на морозе, а сиденье периодически напоминало, что пора бы подтянуть крепление. Но в этом и была своя правда: ты слышал свою машину.

Первый ремонт — как первая любовь

Не было человека, который не менял хотя бы прокладку на своей "Жиге". Первый раз с отцом, потом сам. Свечи, карбюратор, замена ремня — всё это проходило не в сервисе, а во дворе, на глазах у соседей. Ошибки исправлялись наждачкой и терпением. Иногда — матом, но чаще — гордостью.

Аромат бензина — лучший "освежитель воздуха"

В багажнике пахло резиной и бензином. В салоне — зимой вечно "тянуло" тосолом, летом — перегретым пластиком. Но ты привыкал. Эти запахи становились твоими. У настоящих жигулистов даже руки пахли железом — круглосуточно.

Кассета, махровое покрывало и пушистый рулевой чехол

Салон "Жигулей" был как дача на колёсах: плед на заднем сиденье, магнитола с любимыми записями и обязательно подушка с вышивкой. А кто-то и телевизор "Электроника" пытался подключать от прикуривателя — для уюта.

И всё равно — любимая

Ты мог ругаться, обижаться, продавать и возвращаться. Потому что Жигули — это не просто машина. Это характер. Это история.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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