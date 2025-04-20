АнтиТОП-5 машин СССР, которые все ругали, но всё равно ездили

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"Да разве это машина?!" — говорили о них. А потом ехали на дачу.

Фото: Wikipedia by Torsten Maue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗАЗ - 968

Вот своеобразный антиТОП автомобилей СССР, которые все ругали, но на них всё равно ездили.

1. ЗАЗ-965 "Горбатый Запорожец"

Год выхода: 1960

За что ругали: маленький, шумный, трясся как будка в бурю. Салон — тесный, мотор — сзади, зимой — не завести, летом — кипит. Шутки про него писали газеты.

Но ездил! Особенно по деревням и маленьким городкам. Главное — не забыть тряпку для лобового стекла и канистру воды.

2. Москвич-2140

Год выхода: 1976

За что ругали: плохая эргономика, гремучая панель, скучный дизайн, коробка — как лотерея. И почему он всегда пах как гараж?

Но ездил! Особенно в семье слесаря, завхоза или дяди Лёни с соседнего подъезда. Он был вынослив, как советский холодильник.

3. ИЖ-Комби

Год выхода: 1973

За что ругали: железо толстое, бензин ест ведрами, повороты не любит. Грузовик в шкуре легковушки.

Но ездил! А как же! Он вёз диван, ванну, картошку, тёщу, цемент, и всё сразу. А ещё - пугал гаишников странным профилем.

4. ЗАЗ-968А

Год выхода: 1971

За что ругали: печки нормальной не было, шумоизоляции — тоже. В дождь стекло запотевало навсегда. Управляемость — как у тачки в "Ну, погоди!".

Но ездил! А кто-то ездил на нём 20 лет. Потому что другого не было, а он — всё-таки машина.

5. ЛуАЗ-969 "Волынь"

Год выхода: 1967

За что ругали: тряска адская, печка символическая, комфорт — как у телеги. Но зато вездеход.

И он ехал! По болоту, полю, грязи, снегу, реке, может, даже по Луне. Украинский "джип" с мотором от Запорожца!