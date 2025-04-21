Угнали авто? Эти действия решают всё в первые часы — потом будет поздно

2:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже если автомобиль пропал, это не всегда угон. Иногда он на штрафстоянке или в руках родственника. Но если исключены все "мирные" причины — надо срочно действовать. Шансы вернуть машину есть, особенно если начать поиски в первые часы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Угон или хищение — в чём разница

Согласно ст. 166 УК РФ, угон — это использование автомобиля без цели присвоения (например, чтобы покататься). Если же ТС забрали для перепродажи или на запчасти, это уже хищение — ст. 158 УК РФ. Сначала дело возбуждают по статье об угоне, а если авто не найдут за 10 дней — переквалифицируют как кражу.

Что делать по шагам

Позвоните тем, у кого есть ключи. Возможно, машину просто перегнали без предупреждения. Проверьте штрафстоянки. В Москве это проще сделать через портал mos. ru, avtokod. ru, приложение "Парковки Москвы" или позвонив по номеру 112. Вызывайте полицию. Сообщите о случившемся, оформите заявление и получите документы: справку об угоне, талон-уведомление и акт приёма ключей и СТС. Сообщите в страховую. Только если есть КАСКО. У вас 2 дня на подачу заявления и документов: справка, постановление, ключи, ПТС, полисы, паспорт и пр.

Машину нашли

Если повезло — не трогайте её. Сначала вызовите полицию. Авто изымут на экспертизу: проверят номера и способ угона. Могут удерживать до 30 дней. Вернут машину либо после суда, либо раньше — на ответственное хранение, по решению следователя.

Важно: если вы уже получили выплату по КАСКО, найденная машина останется страховой компании.

Дополнительные шаги

Опросите соседей и осмотрите окрестности — злоумышленники часто оставляют угнанное авто неподалёку.

Запросите видео с камер — через ТСЖ или управляющую компанию.

Напишите пост в соцсетях — в местных сообществах по поиску авто. Укажите приметы и фото, по желанию предложите вознаграждение (перевод — только после подтверждения).

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

